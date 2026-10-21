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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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17-летняя студентка из Львовской области таинственно исчезла 12 лет назад: один мужчина знал всё, но молчал — страшные подробности

Стрыйский городской районный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за убийство несовершеннолетней в 2014 году.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тело девушки, возможно, закопали в лесополосе

Тело девушки, возможно, закопали в лесополосе / © pixabay.com

Во Львовской области к 12 годам лишения свободы приговорили мужчину, которого суд признал виновным в убийстве 17-летней студентки. Трагедия произошла ещё 12 лет назад, однако расследование завершилось только сейчас. Тело девушки так и не нашли.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского городского районного суда Львовской области.

Ночная поездка и исчезновение возле лесополосы

По данным суда, утром 31 августа 2014 года возле ночного клуба в Стрые ранее судимый местный житель встретил несовершеннолетнюю девушку. Он предложил ей поехать к нему домой, чтобы выпить спиртное. Обвиняемый попросил своего знакомого отвезти их на собственном автомобиле «ВАЗ 2101».

Следствие полагает, что вечером того же дня, около 22:00, мужчина предложил подвезти девушку до дома и убил её в лесополосе.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Показания очевидца: как происходило убийство и сокрытие преступления

Доказательством по делу стали показания водителя автомобиля, который был непосредственным очевидцем событий того дня.

Свидетель рассказал, что обвиняемый силой и угрозами удерживал девушку в доме, а к вечеру пообещал отвезти её якобы «домой». Когда машина остановилась возле леса, обвиняемый вышел на 30 минут, а вернувшись, предложил девушке выйти покурить.

Из показаний свидетеля в суде: «Через несколько минут я почувствовал толчок автомобиля. Вышел и увидел, как обвиняемый стоит сзади девушки и душит её правой рукой, держа левой за затылок. Девушка сопротивлялась, и во время борьбы они вдвоём упали на землю. Борьба длилась около 3 минут. Даже когда они упали, он продолжал душить её ещё около 1,5 минуты, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Когда я спросил: «Что ты делаешь?», он ответил: «Заткнись, если не хочешь оказаться на её месте». После этого он взял её за руки и потащил вглубь леса, приказав мне оставаться у машины. Вернулся через 30 минут с лопатой в руках, положил её в багажник и угрозами заставил меня молчать».

Свидетель пояснил, что долгое время не решался рассказать правду правоохранителям, поскольку панически боялся обвиняемого из-за его предыдущих судимостей, регулярного физического давления и угроз расправы.

Позиция обвиняемого, потерпевших и защиты

На судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Он утверждал, что в ту ночь не встречался с девушкой и что её ни в его доме, ни в машине не было. Мужчина настаивал, что свидетель оклеветал его под давлением полиции, и просил вынести оправдательный приговор.

Защита подсудимого подчеркивала отсутствие «основного факта смерти», поскольку тело девушки за 12 лет так и не нашли, а сама она официально считалась пропавшей без вести.

В свою очередь, сторона обвинения и представители потерпевших (матери и сестры погибшей) представили суду следующие доказательства:

  1. Записи с камер наблюдения: фиксация передвижений девушки, обвиняемого и его автомобиля в то утро, а также восстановленные видеофайлы из дома фигуранта.

  2. ДНК-экспертизы: обнаружение биологических следов (крови) погибшей девушки на вещах, изъятых во время обысков в жилище обвиняемого.

  3. Прямые показания очевидца: подробное изложение обстоятельств удержания, удушения и сокрытия тела, которое подтвердилось в ходе проведения следственного эксперимента.

Представитель потерпевших подчеркнула, что отсутствие тела (corpus delicti) является результатом умышленных действий самого злоумышленника и при наличии ДНК-доказательств и показаний не может служить основанием для уклонения от ответственности. Кроме того, как указано в приговоре суда, правоохранительные органы пытались найти тело девушки, однако безуспешно. По одной из версий, подсудимый мог перезахоронить останки.

Племянница обвиняемого (бывшая жена свидетеля-водителя) подтвердила, что в тот вечер они находились возле кафе «Флоран», а водитель был трезв. Она сообщила, что ещё летом 2022 года бывший муж признался ей на реке в Стрые в убийстве, отметив, что дядя угрожал закопать его рядом, если тот кому-то расскажет. Она также подчеркнула, что обвиняемый в состоянии опьянения становился крайне агрессивным и все его боялись.

Судебно-медицинские, молекулярно-генетические и криминалистические экспертизы помогли установить личность подозреваемого и подтвердить факт убийства. Что касается второго мужчины, который был свидетелем преступления, то производство в отношении него по делу о сокрытии преступления суд прекратил в 2023 году в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Приговор суда

Оценив собранные доказательства в совокупности, Стрыйский городской районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

  • Наказание: 12 лет лишения свободы.

  • Меры пресечения: Содержание под стражей оставлено без изменений до вступления приговора в законную силу.

  • Зачет срока: На основании ч. 5 ст. 72 УК Украины осужденному зачтен срок предварительного заключения с 14 января 2023 года из расчета «день за два».

  • Судебные расходы: С обвиняемого взыскано в пользу государства 171 689 грн 38 коп. за проведение многочисленных экспертиз (молекулярно-генетических, компьютерно-технических, психологических и т. п.).

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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