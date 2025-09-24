18 дронов на Харьков: какая там ситуация и что именно атаковала Россия

Последствия удара по Харькову

В Харькове ликвидируют последствия налета дронов-камикадзе. На город этой ночью россияне направили почти два десятка беспилотников. Мишенью стал объект критической инфраструктуры. Из-за этого в некоторых районах возникли перебои со светом, водой и движением электротранспорта.

Об этом из Харькова сообщает корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

харьков этой ночью снова оказался под массированной атакой дронов-камикадзе. По данным городских властей, россияне направили по городу 18 беспилотников. Взрывы раздавались почти непрерывно, один за другим. Враг пытался поразить объект энергетической инфраструктуры.

Последствия атаки почувствовали десятки тысяч горожан. В Холодногорском районе без света оставались около 80 тысяч абонентов — это и жилые дома, и предприятия. Частично перебои с электричеством вызвали проблемы с водоснабжением: в некоторых домах не было горячей воды. Над восстановлением сразу начали работать аварийные бригады «Харьковоблэнерго» и «Харьковских тепловых сетей».

По состоянию на сейчас большинство абонентов снова подключены к электроснабжению, но локально сбои еще возможны. Повреждения получили и жилые дома, магазины и несколько автомобилей. Известно о пострадавшем 24-летнем мужчине — он получил взрывное ранение, его госпитализировали. Из-за нехватки тока частично останавливалось движение электротранспорта в Холодногорском и Шевченковском районах. На замену трамваям и троллейбусам выпустили компенсационные автобусы, чтобы люди могли добраться на работу.

Коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия обстрела, и чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома. Неспокойно этой ночью было и в Чугуеве. Там вражеские дроны повредили дома и автомобили, пострадала 38-летняя женщина.

Напомним, поздно вечером, 23 сентября, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Харькову

