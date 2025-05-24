18-летний Максим из Донбасса ищет жилье для себя, 27 коров и 14 коз: он умоляет вывезти из-под обстрелов

Максим и его хозяйство / © ТСН

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18-летний Максим, живущий в прифронтовом селе неподалеку от Краматорска Донецкой области, держит 27 голов крупного рогатого скота и 14 коз. Этим парень и зарабатывает на жизнь — продает молоко, сыр, брынзу собственного производства. До линии фронта от дома парня меньше 20 километров. Максим мечтает о жилье, где будет безопасно. Впрочем, эвакуироваться, говорит, готов только со всем скотом.

Тем временем Максим ведет страницу ТikTok. Видео набирают десятки тысяч просмотров. Парень показывает своих кормилиц — коров. Как животные пасутся, телятся, живут под обстрелами. В комментарии сайту ТСН.ua рассказывает: не ожидал, что за ним будет следить так много людей.

«Пас коров, скучно было, думаю, сниму ТikTok. И оно как-то пошло — поехало. Тысяча набралась сама подписчиков, и я давай эфиры снимать. Там людей много, по 300–400 зрителей было. Ну и пошло дело. Мне понравилось, и теперь снимаю каждый день видео», — говорит Максим.

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Скриншот страницы в TikTok\maksim910

Отец Максим погиб на войне. Воевал с 2014 года, был добровольцем и принял последний бой на Бахмутском направлении. Мама сейчас находится с сестрой в Харькове. Девушка попала в аварию и проходит реабилитацию.

«Надо же как-то выживать, денег нет. Пока сам тяну, а потом, может быть, будут помогать», — рассказывает парень.

Скриншот страницы в TikTok\maksim910

Кроме животноводства, говорит, работы поблизости нет. Соседей в селе практически не осталось.

«Живут люди, работают, помогают. Ну, а что, куда же деваться? У меня мужчина пасет один, другой чистит сарай. Уехать — коров не вывезешь. А за копейки корову не продашь. Я бы не отдал. Мясники бесплатно берут», — говорит Максим.

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Чтобы продавать молоко — ежедневно ездит на базар в Краматорск и село неподалеку. Но жалуется, что конкуренция с молочкой большая. Приходится уступать в цене сильно. На базаре, говорит, благодаря TikTok уже узнают.

«Бывает, иду на базаре, кричу: „Молочко, молочко“. А люди говорят: „О, этот с Тик-Тока, снимает“. Бывает, говорят: „Я тебя в Тик-Токе смотрю, молоко беру“. Ну кто как. А я даже не знаю, сколько у меня подписчиков», — говорит Максим.

Скриншот страницы в TikTok\maksim910

Благодаря подписчикам, добавляет, удалось собрать средства, чтобы выкупить из бойни коров. Чтобы все успевать, ежедневно просыпается в 3:30 утра.

«Встаю и давай коров загонять. Сейчас они в летнем загоне. Потом привязываю, давай их подмывать. Подключаю аппарат. Пока одна доется аппаратом — вторую давай. Подоил быстро, процедил по банкам, бутылкам, бидонам. Бегом собираю все и в машину на базар. С базара приезжаю — давай в обед доить. Вот сейчас из обеденной дойки приехал — буду сепарировать молоко. Брынзу, творог, сметану делать. Вечером уже снова коров доить и сразу цедить молоко. Снова сепарировать, творог дорабатывать. И все — ложиться спать. Вот так с утра до ночи», - рассказывает парень.

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Скриншот страницы в TikTok\maksim910

К постоянным взрывам привыкли и люди и животные, говорит Максим. Впрочем, когда прилетает рядом, коровы разбегаются кто куда.

«Бывает такое, как бахнет, что ищешь и день, и два, и три. Как далеко бахнет, коровам по барабану. А когда уже прям прилетит на поле, где они пасутся, они убегают уже боятся, конечно. Вертолет летит — они пасутся, приземляется — тоже пасутся, привыкли. Собаки, только где-то бахнет в деревне, бегут в сарай, в кормушки прячутся», — рассказывает парень.

Скриншот страницы в TikTok\maksim910

Его жилье целое, обстрелами только немного побита летняя кухня. Максим говорит, что подписчики предлагали помощь. Однако он отказался выехать.

«Предлагали выехать. Показали мне фотографии. А там на три коровы сарай. Ну, а дом — просто стены и все. Ничего нет. Надо все подключать. А куда я коров? На улице буду держать? Дождь начнется, все коровы будут мокрые стоять, это раз. А во-вторых, внутри мне нужны какие-то условия. Вода теплая, чтобы была. Как мне, например, помыть сепаратор. Это если бы предложили, чтобы был и дом, и вода, и все возле города…» — говорит Максим.

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Впрочем, добавляет, если будут сильные обстрелы, придется в любые условия уехать: «Пока можно здесь жить — будем жить».

В случае, если вы можете помочь Максиму и его животным с жильем или убежищем подальше от линии фронта, обращайтесь, пожалуйста, по телефону: +380 66 854 16 11.

Скриншот страницы в TikTok\maksim910