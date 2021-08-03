18-летний житель Тернополя организовал магазин по сбыту наркотиков и "трудоустроил" там 12 человек

18-летний житель Тернополя организовал магазин по сбыту наркотиков и "трудоустроил" там 12 человек

Организатору и еще восьми активным членам копы уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

В Тернополе разоблачили виртуальную магазин по продаже наркотиков, который год назад организовал восемнадцатилетний местный юноша.

Об этом в Управлении по борьбе с наркопреступностью в Тернопольской области ДБН сообщили корреспондентам ТСН.

Несовершеннолетний своим клиентам предлагал конфеты с галюцигеннимы грибами, а также марихуану, гашиш и ЛСД.

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Рекламу с доступом в магазин в виде QR-кодов расклеивал по столбам и на досках объявлений. Некоторое время парень работал сам, а потом предложил работу и своим двенадцати знакомым, трое из которых тоже несовершеннолетние.

Орнанизатор заказывал оптовые партии товара через Интернет и получал в посылках, которые приходили на имена вымышленных людей. После чего передавал это все так называемым "складменам", которые расфасовывали наркотики и передавали закладчикам, которые и распространяли товар по разным микрорайонах Тернополя.

В среднем один человек в сутки осуществляла 100-150 закладок. От такой деятельности каждый из них ежемесячно получал 60 000 гривен.

Больше недели продолжалась масштабная спецоперация по задержанию преступной группы, которая причастна к Интернет-магазину. Его организатору и еще восьми активным членам копы уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

«Участникам группы грозит до десяти лет лишения свободы. Пяти активным участников избрана мера пресечения — содержание под стражей», — отметил руководитель Управления по борьбе с наркопреступностью в Тернопольской области ДБН Михаил Димида.

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