18 миллиардов на зарплаты и пенсии в следующем году Украина просит у ЕС: там определяются с условиями предоставления

18 миллиардов евро европейских кредитов и грантов на зарплаты и пенсии украинцам — это финансовые планы ЕС на Украину на следующий год, и каким образом их реализовать, чтобы деньги поступали вовремя и без перебоев, сегодня будут решать финансовые представители стран-членов Евросоюза, отмечает ТСН корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Евросоюз ближе к Украине географически, но по объемам финпомощи он на втором месте, это рейтинг украинского премьера. На первом – с деньгами, как и с оружием – США. Чтобы Украина была способна платить зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам, еще весной здесь объявили о выделении макрофина в размере до 9 миллиардов. Впрочем, «порции», по которым поступали эти деньги, регулярными не были.

Некоторые задерживались, в частности, из-за споров в государствах-членах: в Берлине, например, хотели, чтобы это были гранты, а не кредиты. Украинский премьер в интервью немецкой газете еще говорил, что безразлично, в какой форме, главное – скорее, ведь задержки могут иметь катастрофические последствия. Все девять миллиардов Украина до конца года должна получить, обещало руководство евроинституций. А чтобы минимизировать промедление в дальнейшем и чтобы помощь была регулярной, предлагает Еврокомиссия сейчас определиться со сценариями, как финансировать Украину в следующем году.

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Способы описаны во внутреннем документе, который пока не является публичным, оказался в распоряжении "Политико". Следовательно, в 2023 году здесь планируется выделить Украине 18 миллиардов евро, что должно покрыть ориентировочно половину дефицита госбюджета, об этом говорила ранее глава Еврокомиссии. Теперь стало известно, как в этом органе пытаются сделать так, чтобы поступления были быстрыми и регулярными.

Как один из вариантов – его же здесь считают наиболее удачным – Еврокомиссия предлагает дать деньги из общего бюджета ЕС, а не собирать бюджетные гарантии из государств-членов, как это было в этом году. Впрочем, чтобы занимать Украине резервные деньги Евросоюза, придется менять здесь внутреннее законодательство.

Второй сценарий – государства-члены дают Еврокомиссии бюджетные гарантии, затем она выделяет деньги для помощи, а это, говорится в документе, может замедлить предоставление средств на несколько месяцев.

Третий вариант – похож на второй, но без нацгарантий, и сроки погашения кредитов будут предусмотрены отдельными соглашениями.

Сегодня финансовые представители стран-членов ЕС должны выбрать из трех вариантов наиболее удачный, а в следующую среду, основываясь на этом сегодняшнем решении, Еврокомиссия представит схему финансирования Украины официально.

В документе, который цитирует "Политико", говорилось, что деньги, если это возможно, будут поступать ежеквартально, начиная с января. Эти 18 миллиардов планируют предоставить в виде кредитов и грантов. В этом году ЕС почти полностью Украину кредитовал, то есть деньги придется возвращать, и за это партнеров, писало The Washington Post, критиковали в США. Отмечая, что "Украине нужны прямые бюджетные вливания". В ответ ЕС заявил устами чиновника, пожелавшего остаться неназванным: здесь принимают миллионы украинских беженцев и заботятся о них, а еще обязуются участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Для Еврсоюза это, мол, не гонки и не конкурс.

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