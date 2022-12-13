18 млрд евро для Украины от ЕС: как удалось прийти к согласию, несмотря на блокирование от Венгрии

Украина получит 18 млрд. евро из общего бюджета ЕС. Единодушное согласие стран-членов, включая Венгрию, которая решение блокировала, – есть. Достигли его поздно вечером накануне послы государств Евросоюза.

Об этом говорится во включении ТСН.

Так, корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко отслеживала всю историю вокруг макрофина, предназначенного для актуальных нужд Украины – это, в частности, ремонт критической инфраструктуры, жилье для переселенцев.

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Степаненко рассказала, что Венгрия перестала блокировать макрофин Украины, потому что тоже получит деньги. Почти 6 млрд евро грантов из фонда ЕС на восстановление венгерской экономики Брюссель придерживал из-за отката демократии в Венгрии. Но накануне вечером послы стран ЕС эти средства разблокировали.

Разморозили и часть других, которые не были доступны для Венгрии – тоже из-за проблем с верховенством права там. Теперь чуть больше миллиарда евро – доступны. На уступки страны ЕС пошли с условиями: Венгрия должна искоренять коррупцию и позаботиться о независимости судебной системы. Изменения, которые должны воплотить – вполне конкретные, это список из 27 пунктов. Тогда Будапешт получит деньги де-факто.

И хотя премьер-министр Виктор Орбан никогда не говорил публично о связи между деньгами из фондов ЕС для Венгрии и макрофином для Украины, в дипломатических кругах Евросоюза утверждали, что он – прямой и непосредственный. И что Венгрия, утверждали и наши, в частности, источники, блокирует помощь Украине именно потому, что заблокирована ее собственная. Пытаясь таким образом надавить на другие страны ЕС, солидарные с Украиной.

Ну и так это заседание послов стран-членов, где разморозили часть денег для Венгрии, ознаменовалось другим решением: 18 млрд евро Украине утверждено. Единодушно.

Сегодня своим голосованием предоставление макрофина должен закрепить и Европарламент, его экстренно внесли в повестку дня. Таким образом, кредит будет предоставлен под гарантии совместного бюджета ЕС. План "Б" – индивидуальные гарантии от 26 стран-членов – больше не актуален. План "А" для Евросоюза был лучше тем, что обеспечил бы регулярность поступлений Украине, а еще демонстрировал бы единство блока в ее поддержке.

Первый транш планируется отправить в январе. За разблокировку финпрограммы Евросоюза поблагодарил сегодня Владимир Зеленский: он созванивался с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Тот в свою очередь пригласил украинского лидера выступить онлайн на запланированном на четверг саммите лидеров стран ЕС. Украина и помощь ей в повестке дня будут доминировать.

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