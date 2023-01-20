18 тысяч многоэтажек разрушены: дома украинцев чаще всего являются целью россиян

Реальная цифра гораздо больше, потому что официальной информации о разрушениях на временно оккупированных территориях нет.

Всего с начала полномасштабного вторжения сейчас почти 18 тысяч уничтоженных и поврежденных многоэтажек по всей Украине. Родные стены перестали ассоциироваться у украинцев с самым безопасным местом. Бородянка, Ирпень, Буча, Мариуполь, а теперь еще и Днепр — в этих и других населенных пунктах чаще всего именно жилые дома — цель ракетных атак и обстрелов россиян, говорится в ТСН.

В Днепре одна ракета уничтожила целый подъезд и убила 45 человек, в том числе шестеро детей. 79 жильцов ранены. 17 до сих пор остаются пропавшими без вести. Поисковая операция длилась почти трое суток и чрезвычайным удалось спасти 39 человек. Их доставали из-под завалов и едва уцелевших квартир.

Такой же ракетой — Х-22 — против которой наша ПВО ничего не может сделать, в начале июля россияне нанесли удар по 9-этажке в Сергеевке, в Одесской области. Тогда погиб 21 человек. "Это все происходило на глазах. Я чудом остался жив, а все вокруг меня, кого я знал – соседи сверху, снизу – все погибли”, — рассказывает выживший мужчина.

Также читайте Бои глаза в глаза: на Харьковщине военные оттесняют врага в сторону границы

Именно дома украинцев чаще всего являются целью россиян. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения они разрушили и повредили более 170 тысяч объектов, из них 150 тысяч – это жилые дома, где почти 18 тысяч многоэтажек. Реальная цифра гораздо больше, потому что официальной информации о разрушениях на временно оккупированных территориях нет.

Мариуполь россияне сравняли с землей. Разбирать завалы и спасать людей там было некому. Российские оккупанты уничтожили почти все коммунальные службы в городе, а обстрелы, в том числе и жилых домов, были ежедневно. Город с несколькосоттысячным населением они превратили в огромную братскую могилу.

Да везде, где были оккупанты. На главной улице Бородянки чуть ли не каждое здание разрушено или повреждено. С первых дней войны здесь были авианалеты, многоэтажки заваливались, пряча людей под собой заживо. Из них разрушены 11, а это более 700 квартир. О возведении на их месте новых, пока речь не идет.

Также читайте Лавра привыкает к молитве на украинском: уже второй раз глава ПЦУ Эпифаний совершил литургию в Успенском соборе

Мать и отчима Виктора убил дрон-камиказе, попавшего в октябре прошлого года в дом на улице Жилянской в Киеве. Восстановить 4-этажку невозможно, потому что это старый дом, где есть деревянные перекрытия. Жить здесь, даже если на этом месте будет построен новый, мужчина не сможет. “Честно говоря, с моральной точки зрения, я не хочу здесь жить. На костях, уже не хочу”, — говорит Виктор.

Когда Закон, определяющий порядок выплаты компенсаций, заработает, он получит жилищный сертификат и сможет решить сам, где ему жить в дальнейшем. Пока еще занимается восстановлением документов, потому что все они сгорели.

Киев россияне атакуют с первого дня полномасштабного вторжения. 27-этажное здание на столичном проспекте Лобановского было одним из первым, куда попала российская ракета. Технологии, благодаря которым его восстанавливают, применили впервые в мире, так как таких повреждений до этого нигде не было. Четверть дома разобрали и залили заново, все работы планируют завершить весной. “В настоящее время органы местного самоуправления и мы концентрируемся на объектах, которые имеют незначительные повреждения для того, чтобы как можно больше семей смогло вернуться в дома. Потому что если это многоэтажный жилой дом и разрушена, например, одна квартира или незначительные повреждения, то запустить функционирование всего дома все равно невозможно”, — объясняют в Министерстве развития общин.

В общей сложности восстановить удалось уже тысячу многоэтажек по всей Украине. Еще более четырех — запланировали отремонтировать до осени.

Война пришла в родной дом – в Украине почти 18 тысяч уничтоженных многоэтажек

Читайте также:

Жизнь местных в Бахмуте удивляет спокойствием, пока в их домах идут бои, а на улицах взрывают автомобили

В Киеве демонтируют главную новогоднюю елку страны

Под Киевом горит церковь: что известно