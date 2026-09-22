18,5 миллиарда убытков и вейпы в руках школьников: как работает теневой рынок электронных сигарет в Украине

Как функционирует рынок вейпов в Украине

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Вейпыуже давно перестали быть просто альтернативой сигаретам для взрослых. Сегодня они массово оказались в руках детей. Почти каждый пятый украинский подросток в возрасте от 13 до 15 лет уже пользуется электронными сигаретами.

Яркие устройства, сладкие вкусы, маленький корпус, который легко спрятать в карман, и никотиновая зависимость ещё до достижения совершеннолетия. Казалось бы, на таком фоне задача очевидна — сделать этот товар как можно менее доступным для детей. Но на украинском вейп-рынке есть люди, которые видят это иначе.

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Об этом говорится в материале «Хапуга.ua».

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▶ Полную версию расследования можно посмотреть на YouTube-канале по этой ссылке: «Схема на жизнях школьников: криминал, обыски и 18 миллиардов мимо бюджета на подпольных электронных устройствах»

Рынок вейпов в тени

Рынок электронных сигарет практически полностью находится в тени, говорится в расследовании.

«Недавно мы провели оценку и выяснили, что 96 % продукции потребляется нелегально. Наши данные совпали с оценками «Кантар». «Кантар» считает, что 93% — это полностью нелегальная продукция, а в отношении ещё 3% невозможно установить происхождение. То есть лишь 4% из отобранных образцов имели все признаки нелегального происхождения. Четыре процента! Всё остальное государство просто не видит. И не облагает налогами. Общая сумма налогов, которые должны были поступить в государственный бюджет и местные бюджеты, но не поступили в 2026 году, оценивается в 18,7 миллиарда гривен. «18,5 миллиардов за один год», — подчеркивается в материале.

Сейчас самая популярная цена на жидкость для самозаправки объемом 30 мл составляет 350 гривен. Но если посчитать сумму акцизного налога, которая должна была бы быть уплачена с этого объема жидкости, получается 450 гривен без НДС и розничного акциза.

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«Товар стоит дешевле, чем налог, который пришлось бы с него уплатить. Вот почему он по карману школьнику», — отмечается в расследовании.

Какова ситуация в Европе

В Европе этот вопрос решили проще. В Латвии акцизным товаром признаны все компоненты. И ароматизатор, и глицерин имеют акцизную марку.

Подобная практика существует и в Польше. А у нас, пока норма не сформулирована дословно, каждую схему приходится блокировать отдельным судебным решением.

«Особенно с учетом изобретательной позиции производителей по продаже компонентов жидкостей. Где можно немного манипулировать, немного тянуть время, немного играть на масштабах этого, немного там злоупотреблять тем, что требуются отдельные решения судов, чтобы пресекать те или иные схемы тех или иных торговцев жидкостями. Еще одна цифра, которая показывает вес этих четырех компаний на рынке. По таможенным данным, более половины всего официально ввезенного никотина пришлось лишь на две компании «Зварез».

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А за первое полугодие этого года они ввезли ещё более полутора тонн. Вопрос даже не в том, много это или мало. Вопрос в том, куда этот никотин поступает дальше», — говорится в материале.

Кто зарабатывает на рынке вейпов в Украине

И вот вопрос, который интересует больше всего — кто зарабатывает на рынке, где дети подсаживаются на вкусный дым в цветных обертках, а миллиарды уходят мимо бюджета?



В этом расследовании «Хапуга» разбиралась, кто зарабатывает на теневом рынке вейпов, как работают «самозамесы», куда уходят тонны импортированного никотина и почему компании с непростой судебной историей сегодня участвуют в дискуссии о правилах для всего рынка. В материале — судебные решения, данные об обысках и торговле без акцизных марок, приговоры по делам о незаконном производстве жидкостей, позиция представителей рынка и оценки экономистов. Отдельно исследуется роль ВАРЕС, её участников и предложения по регулированию никобустеров. Действительно ли это борьба с теневым рынком — или попытка переписать правила так, чтобы нынешняя модель стала законной?

Посмотрите расследование до конца — самый важный поворот начинается там, где борьба с нелегальным рынком переходит в борьбу за новые правила для него.

▶ Подробнее о фигурантах на рынке вейпов и о том, что они предлагают, можно посмотреть на YouTube-канале по этой ссылке: Схема на жизнях школьников: криминал, обыски и 18 миллиардов мимо бюджета на подпольных электронных сигаретах



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