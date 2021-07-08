19 детей и 70 внуков: в селах на Ровенщине женщины всю жизнь проводят в декрете

19 детей и 70 внуков: в селах на Ровенщине женщины всю жизнь проводят в декрете

Ко Дню семьи, который традиционно отмечают 8 июля, съемочная группа ТСН побывала в действительно крупных украинских семьях.

В селах Рокитновского района Ровенской области, некоторые женщины по тридцать лет проводят в декрете, поэтому семья, в которой более 10 детей, никого здесь не удивляет. О том, как живут в поистине огромных семьях, говорится 8 июля в сюжете ТСН 19:30.

Рокитновский район считают рекордсменом по рождаемости. Только в селе Глинном более 600 многодетных семей. Здесь диковинкой скорее являются семьи, в которых менее трех детей. Староста села Николай Ковалевич рассказывает, что его родители имели 15 детей, а он — "только" девять.

Заведующая здешним роддомом Людмила Коцюрубская отметила, что слово семья для рокитнивчан это даже не "7-я", а все десять и даже рекордных девятнадцать.

Мама-рекордсменка Светлана Ковалевич, в которой 19 детей, в декрете вот уже 30 лет. Почти столько же ее старшему сыну. Практически ежемесячно в этой семье праздник — отмечают дни рождения детей, каждое из которых Светлана помнит безошибочно. "Даже знаю, в какой день родила каждого, и в котором часу знаю. Всех до единого", — рассказывает многодетная мать.

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Кроме 19-ти детей у Светланы уже столько же внуков, но, по здешним меркам, это еще немного.

Супруги Петр и Антонина долго подсчитывали всех своих внуков, пока не насчитали семьдесят. Говорят, что собрать такую большую семью за праздничным столом было бы непросто, потому что просто не хватит места в доме. Но чем больше семья — тем больше счастья.

Новости Украины: 19 детей и 70 внуков - как живут самые большие семьи Ровенской области

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