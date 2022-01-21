19-летняя бельгийка облетела вокруг света за 199 дней и установила рекорд

19-летняя бельгийка облетела вокруг света за 199 дней и установила рекорд

Девушка пролетела 51 тысячу километров над 52 странами.

19-летняя бельгийка установила рекорд и стала самой молодой женщиной в мире, которая сама облетела земной шар на легкомоторном самолете.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Накануне Зара Рутерфорд вернулась домой в Бельгию. На взлетной полосе аэропорта ее самолет встречали аплодисментами. Кругосветное путешествие Зары длилось пять месяцев.

Девушка пролетела 51 тысячу километров над 52 странами. Чтобы соответствовать критериям кругосветного полета, Зара должна была облететь крайние точки земного шара – Джамби в Индонезии и Тумако в Колумбии.

Лицензию пилота девушка получила еще в позапрошлом году, когда училась в школе. Сейчас Зара мечтает стать астронавтом и надеется, что ее путешествие будет побуждать женщин к науке, технике и авиации.

«Это просто безумие, я наконец-то дома после пяти месяцев. Этот полет был нелегким, потому я очень счастлива. Во время путешествия меня сопровождали самолеты военно-воздушных сил Бельгии, и это было невероятно», – рассказывает пилот.

19-летняя бельгийка стала самой молодой женщиной, облетевшей свет за 199 дней | Новости мира

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