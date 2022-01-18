19 января — Крещение Господне или Богоявление: какую молитву нужно читать на Крещение

19 января — Крещение Господне или Богоявление: какую молитву нужно читать на Крещение

Почему Иоанн говорил, что крестил водой, а Иисус Христос – огнем и Духом Святым.

19 января православный мир празднует Крещение – Крещение Господне или Богоявление.

Большой двунадесятый праздник Крещения неразрывно связан с водой и водоемами. Считается, что набранная на Крещение вода становится святой, имеет целебную силу и не портится круглый год, а погружение в открытые водоемы лечит тело и душу (если позволяют медицинские показатели).

Действительно ли это так, и почему крещение происходит именно в воде – читайте на сайте ТСН.ua.

Крещение водой

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Крещение вспоминает момент, когда Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на реку Иордан, чтобы выполнить завет Отца и показать пример того, с чего начинается и на чем зиждется христианская вера.

Крещение переводится как "погружение". Крещение в воде, которое проводил Иоанн Креститель, главной целью имело покаяние, изменение человека к лучшему, обновление.

"Покайтесь!" – постоянно говорил людям Иоанн Креститель.

Традиция погружения в воды Иордана – это еврейская традиция, описанная в Книге Левит (Ветхий Завет). Обряд полного погружения в евреев проходил человек, долго путешествовавший или оскверненный чем-то.

Кроме того, это было упоминание об освобождении от египетского рабства и обет Богу. Кстати, обновление обета людей перед Богом и сегодня важно для каждого христианина.

Иоанн Креститель пророчествовал: "Я крещу вас водою, но за мною следует Тот, Кто сильнее меня! Он будет крестить вас Духом Святым и огнем".

Что именно имел в виду Иоанн Креститель?

Крещение Святым Духом и огнем

Крещение Духом Святым и огнем – это погружение в благодать Святого Духа. Оно происходит через постоянную молитву – очищение сердца от греха, понимание таинств Божиих и посещение церковных богослужений.

Тот, кто молитвенно не очищает сердце, сгорит в огне, как смоковница, не давшая плода, говорится в одноименной притче.

Интересно, что огонь ада и огонь Божий — тот же, но для верующего он несет тепло, радость и свет, а для не верующего — ужас глубин ада Геены Огненной.

Геена Огненная (Долина Гинном) была помойкой возле Иерусалима, где оставляли осужденных на смерть. Мусорник постоянно тлел, потому что в него постоянно бросали серу. Для евреев это было место сплошного ужаса и смерти от страшной боли.

Трехкратное погружение

Во время крещения Спасителя на реке Иордан произошло Богоявление – явление Божией Троицы: Отца – голоса с Неба, Духа Святого – в виде голубя и собственно Иисуса Христа – Сына Божия. Именно поэтому Крещение еще называют праздником Богоявления.

С тех пор крещение в православной церкви происходит с трехкратным погружением человека в воду: "Во имя Отца", "Во имя Сына" и "Во имя Духа Святого". Эта заповедь сохраняется и сегодня во время Таинства Крещения человека и погружения в Крещение.

Святая вода, водосвятный молебен и окропление

По православной традиции, после того, как священник совершает водосвятный молебен на Крещение, вода становится святой. Важно, что любая вода освящается, потому что вся вода на свете (от лужи до океана) связана между собой и является одним целым.

Поэтому не обязательно погружаться только в ледяную прорубь, где состоялся водосвятный молебен. Можно даже набрать теплую воду в ванной комнате, прочесть над ней Тропарь Богоявления, набрать воду и погрузиться.

Кропить святой водой помещение и употреблять святую воду нужно постоянно, и не только на Крещение.

Но окропление и погружение на Крещение — не главное для христианина. Главное – посещать церковные богослужения, молиться, очищать сердце покаянием и стараться жить новой жизнью, соблюдая заповеди Божии и исполняясь благодати Божией.

Молитва (тропарь) Богоявления (Крещения Господня)

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси, и явился еси, свет неприступный

Величание Крещения Господня

Величаем Тя, / Живодавче Христе, нас ради ныне плотию Крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.

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