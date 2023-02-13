"1984" Орвела, история и классика: какими книгами отвлекались украинцы от войны

История, язык, украинская классика, книги о войне и психологические советы как справиться с переживаниями – это литература, которую больше всего покупали и читали украинцы за год полномасштабного вторжения. В течение 22-го украинцы пересмотрели свои литературные пристрастия, а значительная часть из них начала заново читать произведения из школьной программы, говорится в ТСН.

Во время полномасштабной войны при всем происходящем вокруг украинцы все же читают. “Увеличение спроса к украинской книге и к украинскому языку, к книгам историческим, к становлению страны и истокам украинского государства. Очень большой интерес вызывают книги об Украине в ХХ веке, в частности, в период Второй мировой войны, роль украинцев в войне”, — говорят на книжных платформах.

Однозначным лидером года, говорят, в крупнейшем украинском онлайн-магазине, стал роман Джорджа Орвела "1984", который был запрещен на советских территориях вплоть до распада СССР, а с началом полномасштабной войны в Украине, книгу снова запретили в России и Беларуси. "Именно эта книга, именно этого издательства, если брать продажи самого произведения, несмотря на издание, то эта книга даже в разы превысила спрос книги, которая есть топ 2", — говорят в книжном магазине.

На втором месте по количеству продаж книга Ярослава Грицака «Очерк истории Украины», далее «Врата Европы» Сергея Плохия и сборника стихов Василия Стуса и Лины Костенко. Активно покупали и «Фактор Черчилля», написанный бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном. Искали в книгах и советов, которые помогли бы преодолеть переживания. Психологи говорят, это привычная реакция на события, которые с нами происходят. “У нас появляется очень много вопросов о смысле жизни, о том, как вырасти в этих переживаниях, как не утопиться в боли. Я хочу в их литературе найти, что мне может помочь в это сложное время, поэтому любопытство оно есть, но не всегда люди могут выдержать ту нагрузку, переживаний героя, описывающего эти страдания, хочется сразу найти выход и облегчение”, — объясняет психолог Наталия Простун.

Искали украинцы ответы на свои вопросы и в книгах о войне. "Не только со времени полномасштабного вторжения, но и с 2014-го — Денис Казанский, Станислав Асеев, книга о воздушной тревоге и петушке из кухни Бородянки", — говорят продавцы.

За время полномасштабного вторжения от российского оружия пострадали около 5 сотен украинских библиотек, некоторые из них придется строить заново. Уничтожали оккупанты и типографии, ведь значительная часть из них в Харькове, который российская армия пыталась стереть с лица земли.

"В целом в 22-м году выпуск книг сократился вдвое, если перевести и сосчитать количество населения Украины, то это примерно одна книга на четырех украинцев, это обычно очень не высокий показатель", — отмечает глава отдела связей с общественностью государственного института книги Зоя Шевчук.

Успокоиться книгой: что читали украинцы больше всего в год великой войны

Впрочем, издательства работают и продолжают печатать книги, а украинские продолжают читать и их не останавливает даже дефицит света. “Сначала, несколько недель, у нас были свечи, а потом мы сменили свечи на фонарики и было очень круто смотреть как люди читают, телефонами подсвечивают, налобные фонарики и мы сидели, и у нас муравьи кожей шли, когда нет нигде света и люди смотрят, выбирают, читают с фонариком на лбу”, — говорят в книжном магазине.

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