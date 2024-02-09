2-летний сын не знает, что его матери больше нет: что известно о последствиях ракетного удара по Киеву

В Киеве оказывают помощь жителям дома в Голосеевском районе, который на этой неделе пострадал из-за российских ракетных обстрелов. Людям в сопровождении спасателей позволяют зайти в квартиры, чтобы забрать то, что уцелело. Городские же власти нашли два общежития, где пострадавшие могут временно пожить. Экспертиза состояния дома еще продолжается. На следующей неделе — обещают в районе будут уже предварительные результаты и понимание, подлежит ли здание восстановлению.

Об этом идет речь в сюжете корреспондентки ТСН Инна Боднар.

Мужчина потерял жену во время обстрела Киева

На третий день работы возле поврежденной многоэтажки не утихают. Спешат закрывать дыры. Ведь зима.

В дом, который рядом с эпицентром прилета, впустили жителей. Елена в тапочках на босую ногу всех встречает на крыльце. Она из своего, хоть и побитого дома, никуда не ушла.

В дом, в котором из-за российской ракетной атаки вспыхнул пожар, жителей тоже впускают, но в сопровождении спасателей и только, чтобы забрать хоть что-то.

За всем молча наблюдает двое молодых людей. Видео с ними было во всех сетях. Мужчину зовут Дмитрий. Он вместе с женой Светланой и сыном жил в этом доме на 14 этаже. В ту ночь они были дома. Двухлетний сын сейчас у бабушки. Что его мамы больше нет - он еще не знает. Жертвами российской ракетной атаки в жилой многоэтажке стали четыре человека. Погибли и домашние любимцы.

Пострадавшие от ракетного удара

Владелец собаки погиб во время ракетной атаки

Это видео тоже заполонило все соцсети. Мужчина нежно гладит погибшую собаку. ТСН выяснила, что это друг семьи. Хозяин животного тоже погиб. Его жена и мама сейчас в больнице.

Всего пострадали 39 человек. Всю необходимую помощь оказывают в оперативном штабе, который развернули в школе рядом.

Для киевлян, которым негде жить, сейчас предлагают временно поселиться в общежитиях. Нашли два помещения. Но пока туда заселилось только до десятка семей. Остальные разошлись по родным и знакомым.

Дом, в который попало, уникальный. Он самый длинный в столице. Это более шестидесяти соединенных между собой домов и каждый имеет свой отдельный адрес.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Двухлетнему сыну до сих пор не сказали, что мамы уже нет! Истории погибших во время ракетной атаки в Киеве

Напомним, 7 февраля утром россияне могли атаковать Киев новой ракетой 3М22 "Циркон". Она оставила глубокую воронку в Днепровском районе. В Сети уже публикуют фото деталей от ракеты с маркировкой.

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