20 лет на диализе и почка в форме сердечка: как удивительный случай подарил украинкам второй шанс на жизнь

Трансплантация почки / © ТСН

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Она любит фотографировать и уже почти двадцать лет знает, насколько ценным может быть каждый день. Ведь она получила донорскую почку еще в 2007 году, а сегодня Елена Швед и сама помогает спасать жизни. А Наталья Тимошенко ждала трансплантации два десятилетия — и теперь, в 35 лет, воплощает свою давнюю мечту.

Ко Всемирному дню донорства и трансплантации органов — две истории о втором шансе, силе человеческого организма и донорстве, которое может подарить кому-то будущее, в репортаже специальной корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

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История Елены Швед: от пациентки на диализе до сосудистого хирурга

Раньше жизнь Елены полностью зависела от диализа. Изнурительные процедуры она проходила три раза в неделю, но продолжала работать и воспитывать ребенка. Родные не могли стать донорами, поэтому Елена ждала посмертной трансплантации. И однажды поступил звонок из Запорожья: нашли почку!

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Киевлянка Елена Швед: «Это было очень волнительно, я с нетерпением ждала, я переживала, что этого не произойдет, потому что в то время таких операций проводили редко. А для меня это был вопрос жизни. Моему сыну тогда было всего 7 лет. Я очень переживала, как он вырастет, чтобы я смогла хоть немного побыть его мамой».

После обращения в орган должны были связаться с ней по поводу результатов анализов. И 31-летней Елене повезло — совместимость подтвердили сразу.

Киевлянка Елена Швед: «Я знаю только, что это была женщина, девушка моего же года рождения. Она погибла в результате ДТП. Я до конца жизни буду жить с благодарностью и жить ради этого человека. То есть я для себя приняла решение жить за двоих. Я всегда с большим уважением вспоминаю людей, которые приняли очень непростое решение, которые нашли в себе мужество дать согласие на забор органов у своего умершего родственника. И мне кажется, что это высшее проявление человечности, которое только можно себе представить».

Теперь, спустя почти 20 лет, Елена сама спасает здоровье и жизни других. Она — сосудистый хирург и врач ультразвуковой диагностики. Хорошо помнит, каково это — оказаться по ту сторону больничной койки. Поэтому, когда поддерживает пациентов, разговаривает с ними не только как врач, но и как человек, прошедший через тяжелое испытание.

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Киевлянка Елена Швед: «Врач может очень сильно демотивировать. Он может сильно травмировать. Я прекрасно знаю взгляд врача, который смотрит на тебя как на обречённого человека. А есть врач, который может поддержать. Несмотря на всю эту сложную ситуацию, несмотря на все проблемы, врач может дать тебе дополнительную опору».

В свободное время Елена увлекается фотографией. Её серия, посвящённая хирургии и профессиональному выгоранию медиков, получила международное признание: работы участвовали в фотоконкурсах в Париже и Токио. Один из кадров серии «На тонкой ниточке» сделан прямо во время операции.

Киевлянка Елена Швед: «Это репортажное фото, запечатлевшее мгновение, момент, когда хирург завязывает хирургический узел и как будто держит на этой ниточке всё: и надежду, и жизнь, и здоровье человека».

История Натальи Тимошенко: 20 лет на диализе и путь в медицинский вуз

Вторая героиня — Наталья Тимошенко. Она ждала пересадки почки двадцать лет. Когда ей было двенадцать, у неё внезапно отказали почки.

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Наталья Тимошенко: «Это произошло очень резко. Мы тогда приехали из Крыма, и у меня на лице появились такие красные пятна. Потом ещё через месяц или через две недели у меня появилась сыпь по коже… взяли биохимический анализ».

В тот же день девочку срочно подключили к диализу.

Наталья Тимошенко: «В 2003 году я попала в программу, а в 2023 году меня вызвали на трансплантацию. Диализ я делала три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу. И все 20 лет в эти дни ходила, не меняла».

Несмотря на болезнь, после школы Наталья получила образование психолога. А 3 года назад поступила в Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца. Это была одна из её мечт, которая сбылась почти одновременно с главной.

Наталья Тимошенко: «Я находилась на диализе. Мне позвонили, сказали: «Есть почка». Я тогда очень испугалась, но подруга меня подбодрила, и я поехала. Я отключилась на час раньше и поехала».

Трансплантацию провели в Институте Шалимова. О доноре Наталья знает немного: это был 65-летний мужчина.

Наталья Тимошенко: «Мне досталась необычная почка — она соединена в форме сердечка. Двойная».

После операции восстановление далось нелегко, но учеба помогла вернуться к привычной жизни.

Наталья Тимошенко: «Я могу сказать только, что не нужно бояться. Потому что на самом деле я стала только в 22 года — хотя всё это началось раньше и рядом со мной были люди, которые стали раньше, — я очень боялась. Я боялась, что не смогу общаться в обществе. Как видите, я уже на 4-м курсе, и я училась очно».

Наталья мечтает стать врачом-нефрологом, помогать детям с заболеваниями почек и пишет книгу о собственном опыте жизни на диализе.

Наталья Тимошенко: «Люди взрослые, и когда они попадают на диализ, они подавлены, потому что их жизнь резко меняется. А я с детства… Это по-разному, если ты взрослый и воспринимаешь всё это в детстве. И мне тоже хотелось вдохновить людей, показать, что это не проблема — то есть всё в порядке, можно жить дальше. А когда я уже поступила учиться, то книга у меня уже немного изменилась».

Как работает система трансплантации в Украине

Истории Елены и Натальи — о разных путях к одному шансу. Но каждая посмертная трансплантация начинается с решения, которое кто-то должен принять в самый тяжелый момент — решения подарить шанс на жизнь другому человеку.

Генеральный директор Украинского центра трансплантационной координации Дмитрий Коваль: «Я всегда прошу людей обсудить свою позицию в кругу семьи. Не имеет большого значения — согласен человек или нет. Важно обсудить это, чтобы в случае трагедии бремя принятия решения не ложилось на плечи родственников в одиночку».

В Украине заявление о посмертном донорстве можно подать в любой больнице или в Украинском центре трансплантационной координации. Данные вносятся в Единую государственную информационную систему трансплантации. На данный момент таких заявлений всего около двух тысяч. В 2022 году планировалось, что заявление о посмертном донорстве можно будет подать через приложение «Дія», однако из-за войны эта функция до сих пор недоступна.

С начала 2021 года, с тех пор как начали вести статистику, в Украине было проведено около трёх тысяч трансплантаций. В настоящее время речь идет почти о семистах операциях в год. За девять месяцев этого года было пересажено 473 органа, из них 44 — детям.

Генеральный директор Украинского центра трансплантационной координации Дмитрий Коваль: «Мы надеемся, что в ближайшее время этот показатель будет только расти. Если говорить о сложностях — да, они у нас есть: это проблемы с обеспечением логистики и транспортировкой. Постоянные тревоги приводят к тому, что мы, например, не можем прямо сегодня поднять вертолёт. Однако Минздрав совместно с ГСЧС разработал проект постановления Кабмина, который сейчас находится на рассмотрении у правительства, о возобновлении аэромедицинской эвакуации. И именно благодаря этому проекту мы сможем транспортировать органы для пациентов, которые нуждаются в этом органе здесь и сейчас».

А тем, кто из-за историй о «чёрных трансплантологах» опасается, что такое письменное согласие на донорство может сделать их мишенью для недобросовестных медиков, в Центре трансплантационной координации объясняют: данные о согласии остаются защищенными до констатации смерти мозга. И только после этого с помощью специальных дорогостоящих лабораторных исследований можно определить, кому подойдут органы конкретного человека.

Генеральный директор Украинского центра трансплантационной координации Дмитрий Коваль: «Именно для этого и созданы межрегиональные лаборатории гистотипирования и иммуногенетики. И после того, как констатируется смерть мозга, только после того, как поступает заявление о готовности пожертвовать анатомические материалы, биологический образец (образец крови) отправляется в такую лабораторию. Там определяется, кому из реципиентов (то есть тем людям, которые ожидают трансплантации) могут подойти органы именно этого донора. В обратном направлении это не работает, и это обеспечивает безопасность тех, кто подаст заявление при жизни».

Для Елены пересаженная почка — это почти двадцать лет полноценной жизни. Для Натальи — возможность наконец-то учиться, строить планы и выбирать будущую профессию без ограничений.

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