20 очагов возгораний в 6 регионах: ситуация в Турции ухудшается

Чиновники утверждают, что укротят огонь, но не прогнозируют когда.

Огонь вблизи самых популярных среди украинсцев курортов Турции не утихает уже третий день подряд. И ситуация меняется крайне быстро.

Об этом со анталийского побережья неподалеку Сиде сообщает корреспондент ТСН Антон Страшко.

Столбы густого, черного дыма видно даже уже на подлете к стране. Пожары бушуют в 6 регионах и спасатели сообщают по меньшей мере о 20 очагах мощных возгораний.

«Наша борьба с тем, чтобы взять огонь под контроль продолжается. Конечно мы это сделаем, но это может занять время», — отмечают чиновники.

Полиция уже возбудила ряд уголовных дел, в которых расследуют поджоги. Накануне появилось видео, как полиция пытается задержать мужчин, которых зафиксировали якобы именно на поджогах. Но толпа стала на защиту подозреваемых и начались беспорядки, в ход пошли даже камни.

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Ситуацию усугубляет погода, на улице +42, поэтому сейчас много неравнодушных людей, к местам тушения едут на частном транспорте и привозят питьевую воду и раздают спецслужбам. Историю такой человечности стала для одного 25-летнего мужчину трагической, о ней пишут местные СМИ. Он накануне привозил воду для спасателей на своем скутере и во время одной такой поездки погиб в огне.

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