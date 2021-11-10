20 тысяч долларов — и дело выиграно: в Чернигове на взятке поймали судью

Служитель Фемиды попросил и получил деньги за то, что вынес решение в админделе в пользу истца.
На взятке был пойман судья Черниговского окружного административного суда.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, говорится в выпуске ТСН. Утро 10 ноября.
По ее информации, служитель Фемиды попросил и получил деньги за то, что вынес решение в админделе в пользу истца.
Взятка поступала двумя траншами. Первый авансом – 7 тысяч долларов. Второй, когда суд вынес решение – еще 13 тысяч.
Как только судья получил оставшуюся сумму, его разоблачили и задержали прокуроры САП и детективы НАБУ.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.
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