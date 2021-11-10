20 тысяч долларов — и дело выиграно: в Чернигове на взятке поймали судью

20 тысяч долларов — и дело выиграно: в Чернигове на взятке поймали судью

Служитель Фемиды попросил и получил деньги за то, что вынес решение в админделе в пользу истца.

На взятке был пойман судья Черниговского окружного административного суда.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, говорится в выпуске ТСН. Утро 10 ноября.

Также читайте В Кривом Роге за взятки задержали почти весь участок полиции

По ее информации, служитель Фемиды попросил и получил деньги за то, что вынес решение в админделе в пользу истца.

Взятка поступала двумя траншами. Первый авансом – 7 тысяч долларов. Второй, когда суд вынес решение – еще 13 тысяч.

Как только судья получил оставшуюся сумму, его разоблачили и задержали прокуроры САП и детективы НАБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Читайте также:

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: суд оштрафовал "мажора" за давние нарушения ПДД

"Липовые" приемы: как почти две сотни украинцы уже после смерти подписали декларации с семейным врачом

Черная пятница: как сэкономить и не дать себя обмануть

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку