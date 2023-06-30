200-балльщики из НМТ: Алина училась в ванне в Харькове, а Мишу уже пригласили в Оксфорд

Несмотря на невероятно сложный учебный год с воздушными тревогами и обстрелами, в Украине таки состоялся национальный мультипредметный тест. Это временный заменитель ВНО, потому что происходит в условиях войны онлайн и сразу из трех предметов: украинского языка, математики и третьего предмета на выбор.

Результаты стали известны на этой неделе и уже вспыхнула куча споров. Родители – сетуют на технические сбои, которые помешали детям во время теста. Те, кто НМТ организовывал – проблемы признают и обещают исправить, но указывают и на большое число список, и на хакерские атаки.

Несмотря на это – максимальные 200 баллов по математике – получили почти две тысячи участников. В то время как максимум из украинского — удалось получить лишь около тысячи детей. Есть и такие герои, кто получил максимум по всем трем предметам: их немного, всего 50-т. И это – не только те, кто живет вдали от линии фронта. Девочка из Харькова, например, всю прошлогоднюю весну прожила в ванной комнате, но тест по украинскому — написала на 200.

Харьковская выпускница составила НМТ по украинскому языку на максимальные 200 баллов, более того, тест выполнила за 15 мин. “Волновалась, когда еще не дали задание. А когда я увидела задачу – все типично, все знакомо. Потому что я хорошо помнила правила», – говорит Алина Таровита.

Алина Таровита набрала 200 баллов с украинской

Алина прошлогоднюю весну провела в Харькове, прожила ее в ванной. “Я больше всего боялась окон. Я как-то все время представлялось, а вдруг сейчас прилетит и у меня стекло полетит”, — говорит девушка.

И с той весны она больше не говорит по-русски. “Нам для выживания украинцев – просто важно беречь язык. Тем более, россияне пришли уничтожать именно его”, — добавляет она.

Математику написали лучше, чем украинский: стали известны результаты НМТ

Кем быть харьковчанка Алина уже решила — хочет стать фольклористкой — единственное, что пока не определялась в каком из украинских вузов учиться — киевском или харьковском.

По результатам основной сессии НМТ почти 4 тысячи участников получили максимальные 200 баллов по одному предмету. Тогда как круглых отличников, а это три по 200 — набрать 50 наших выпускников. И одна из круглых отличниц живет на Буковине – это Анна из Новоднестровска. Они полгода учились дистанционно, затем в школе обустроили укрытие и сели за парты. Она училась, даже когда выключали свет. “Я загружали разные лекции, вебинары с YouTube. И даже когда выключали свет, проводила время с пользой и готовилась”, — отмечает Анна Бирковская.

Анна Бирковская круглая отличница

Участие в основной сессии мультитеста приняло более 260 тысяч участников. Однако более полутысячи не завершили тестирование из-за длительных воздушных тревог, а части участников аннулируют результаты из-за махинации. “Мы имели в этом году много вопросов с добродетелью отдельных участников и поняли, что будем принимать дополнительные меры по ограничению использования участниками мобильных телефонов. Рассматриваем варианты возврата металлоискателей, металлолитектов и использование их при оценке”, — говорит директор украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Со своей стороны в центре обещают устранить технические проблемы, потому что во время основной сессии посыпались жалобы от участников, что система подвисает, из теста выбрасывает, результат не выдает.

По результатам основной сессии мельтитеста — больше 200-бальников было по математике.

По результатам основной сессии мельтитеста — больше 200-бальников было по математике. Среди них львовянин Лука. “Я много времени потратил именно на математику. Перед НМТ уже заснуть не мог, и мне какие-то косинусы и синусы в голове были”, – говорит абитуриент.

Львовянин Лука получил 200 баллов по математике

Максимум математики получили и выпускники мариупольской школы. Директор насладиться не может результатами. Они покинули оккупированный город, возобновили обучение на свободной украинской земле, дистанционно учили своих учеников, разбросанных чуть ли не по всему миру, и вот одна выпускница получила 200 по истории Украины, а двое — 200 по математике. "У нас есть Миша Толстихин, который сейчас в Великобритании, он получил 200 баллов по математике, и его уже приглашает Оксфордский университет к себе", — говорит Андрей Голютяк.

Вступительная кампания в Украине стартует завтра,1 июля. Заявления на поступление подаются в электронной форме. В общей сложности можно подать до 5 заявлений на бюджет и до 15 – на контракт.

Вступительная кампания в Украине стартует завтра,1 июля

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