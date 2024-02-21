200 тыс. военным и попытки РФ купить депутатов: о чем Зеленский говорил на встрече со "слугами"

Аудит ВСУ, 200 тысяч военным на нуле и попытки РФ дестабилизировать парламент – стало известно, о чем Зеленский говорил на закрытой встрече со "слугами".

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с момента полномасштабного вторжения провел встречу с фракцией "Слуга народа". Она прошла в непростой момент для коалиции, которая уже длительное время не может самостоятельно дать голоса за важные для власти законы.

Как рассказал ТСН.ua на условиях анонимности один из участников закрытой встречи, Владимир Зеленский призвал народных депутатов к единству.

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“На встрече не было ничего удивительного. Но президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают над тем, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу. Это будет частью большой информационной кампании против него, что якобы он уже нелегитимен”, — пояснил член монобольшинства.

Также на встрече глава государства анонсировал, что воюющим на нуле украинским защитникам нужно поднимать денежное довольствие до 200 тысяч грн в месяц.

Также отметил, что сейчас проходит аудит в ВСУ, и новый главком ВСУ уже нашел тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий. Их сейчас будут активно привлекать”, – подчеркнул собеседник.

Напомним, ранее итоги встречи подвел и глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Он отметил, что цель встречи – синхронизация всех усилий и усиление отдельных направлений работы.

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