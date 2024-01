В 2022 году ВСУ планировали освобождать не Херсон: каким был на самом деле план Залужного — неизвестные факты

Украина еще в 2022 году могла выйти к Азовскому морю. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил дерзкий план освобождения украинского юга. Вместо освобождения Херсона ВСУ должны пойти в наступление на Запорожье и освободить все оккупированные территории, однако этот смелый план отвергли партнеры.

Почему ВСУ не дали шанс разбить врага тогда, и что предлагали на Западе в обмен на этот план – смотрите в эксклюзиве TSN.ua от журналиста Артема Зябкина.

Залужный планировал провести в 2022 году дерзкий прорыв в Запорожье. Об этом в своей новой книге Our Enemies Will Vanish — название созвучно со строчками украинского гимна "Погибнут наши враждебки" — пишет корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

Тайный план Залужного

По расчетам Залужного, которые поддержал и Зеленский, ВСУ, имея достаточно небольшие силы, должны были нанести стремительный удар по оккупантам и выбросить их в море.

"В ходе обсуждения планов контрнаступления 2022 года с западными партнерами президент Владимир Зеленский и Залужный поддерживали продвижение к Азовому морю через Запорожскую область. Тогда российские оккупанты еще не построили там больших минных полей и фортификаций, что облегчало возможный прорыв", — пишет Трофимов.

В книге сказано, что "такой шаг был бы сложной задачей, потому что прорыв должен быть одновременно глубоким и таким широким, чтобы не дать россиянам контратаковать и атаковать фланги сил наступления. Но если бы план сработал, Украина могла бы "забрать у Москвы ее самый большой приз в войне».

Что было нужно Залужному

При этом, как пишут западные СМИ, "Украина просила немного". Военное руководство считало, что для этого амбициозного замысла хватит всего 90 дополнительных гаубиц и достаточно боеприпасов. Конечно, точно предсказать успех Сил обороны невозможно, однако наступление могло быть не менее успешным, чем Харьковская операция, предполагает Трофимов.

"Планирование проводилось в то время, когда Украина "еще не продемонстрировала свое мастерство в контрнаступлении", и в США относились к идее настороженно, опасаясь, что наступление откроет уязвимые участки вдоль линии фронта.

Как пишет Трофимов, с точки зрения США "провал был вероятным, а его последствия – потенциально катастрофическими". Вашингтон не поддержал план Украины и подтолкнул ее сосредоточиться на другой цели контрнаступления — в Херсоне, который считался "более безопасным вариантом", а ставки "были не так высоки". По словам собеседников журналиста среди помощников Залужного, тот настаивал, что Украина "должна атаковать там, где нам нужно, а не там, где мы можем", но поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, вариантов оставалось немного, и целью избрали Херсон", – говорится в книге.

ВСУ во время контрнаступления / Фото: Associated Press

В результате, Украина избрала другой – менее рискованный план – уосвободила Херсон. А уже в 23-м году ВСУ пошли и в Запорожье, но через год ожидания РФ смогла возвести эшелонированную оборону на юге, которая сделала невозможным стремительное продвижение украинских войск. В декабре 23-го года издание Washington post написало, что через 4 дня после начала масштабного украинского контрнаступления в 23-м году Залужный отказался от первоначальных планов.

"К четвертому дню украинский главком генерал Валерий Залужный увидел достаточно. Поле боя было усеяно сожженной западной военной техникой — американскими Брэдли, немецкими танками Леопард, тральщиками. Количество убитых и раненых подорвало боевой дух", — пишет The Washington Post.

Наступление пошло не по плану

Приказ изменился коренным образом. Вместо попытки нахрапом, с помощью механизированной техники и танков, пробить российскую оборону, Залужный приказал уходить пешком и действовать малыми группами пехоты. Такая тактика значительно снизила потери среди ВСУ, однако предыдущие цели наступления реализовать было почти невозможно.

"Месяцы планирования с США были отброшены на четвертый день, и без того отложенное контрнаступление, рассчитанное на то, чтобы достичь Азовского моря в течение двух-трех месяцев, практически остановилось", — говорится в цитате The Washington Post.

Трофимов отмечает, что такая неспособность Запада цитирую "пойти на риск" вызвала шквальную критику и тогда продемонстрировала неспособность партнеров Украины пойти на смелый шаг и передать Силам обороны мощное оружие, не заботясь о "потенциальной цене".

Украина просит предоставить больше систем ПВО

Сейчас Украина у партнеров просит несколько другое, но не менее нужное. О немедленном запросе к союзникам откровенно заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Этого Украина требует "прямо сейчас".

"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Как относительно современных систем, так и их боеприпасов. Мы глубоко благодарны всем нашим партнерам, которые продолжают предоставлять Украине средства для защиты ее неба", – цитирует Politico Кулебу.

Эту сверхважную для всех украинцев тему министр поехал обсудить 10 января в Брюссель, где соберется Совет Украина-НАТО. На прошлой неделе Украина попросила Альянс о такой встрече после того, как Кремль нанес комбинированный удар по Киеву, Харькову и другим городам с помощью десятков "Шахедов", а также нескольких волн крылатых и баллистических ракет.

Тем временем президент Зеленский направился в турне по странам Балтии. 10 января президент проведет в Вильнюсе, где встретился с литовской верхушкой, а затем поедет в Ригу и Таллинн.

Напомним, после визита Зеленского в Вильнюс Литва усиливает военное сотрудничество с Украиной.

