2025 год станет победным: Влад Росс шокировал предсказаниями по Украине

Известные украинские астрологи и тарологи сделали прогноз на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, назвав его победным. Кто имеет наибольшие шансы на президентских выборах в Украине и состоятся ли они в 2025 году, победит ли Украина Россию в этом году и когда умрет Путин? Все детали громких предсказаний – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Украина победит, а Путин умрет

Известный астролог Влад Росс поразил своим прогнозом на 2025 год. Он отметил, что год Зеленой Деревянной Змеи станет победным для Украины и чрезвычайно велика вероятность того, что Путин не доживет до конца этого года.

Более того, астролог считает, что третья годовщина полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины – 24 февраля 2025 года – может стать началом прекращения огня и завершения войны.

Самый опасный период для Путина, по словам таролога Анны Атамановой, будет именно осенью 2025 года. В то же время о том, что Украину ждет победа, говорит и нумерологический прогноз на 2025 год.

Астролог Влад Росс подчеркнул, что год Зеленой Деревянной Змеи начнется 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Следовательно, предсказание известной провидицы Ванги относительно возможной победы Украины именно в 2025 году, по словам, Росса может быть неточным.

Выборы в Украине

Таролог Анна Атаманова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в приподнятом состоянии в 2025 году, поскольку в Украину будет поступать немало военной и экономической помощи.

Также читайте Обострение на фронте и ядерная угроза: астрологический прогноз для Украины на 2025 год

Сделала свой прогноз таролог и о возможных выборах в Украине в 2025 году. По словам Анны, одно из условий россиян – смена власти в Украине. Несмотря на то, что для Зеленского март и апрель станут тревожными месяцами, Атаманова не увидела президентских выборов в 2025 году.

"К сожалению, у нашего президента тоже очень много изменников и очень много людей, которые готовы занять его место. Я вижу, что один мужчина среднего возраста планирует, женщина тоже… Больше всего мне показывает, что, возможно, Владимир Зеленский еще останется [на второй срок – ред.]", рассказала таролог.

В свою очередь, будут ли выборы в Украине в 2025 году, астролог Альбина Пономаренко отвечает, что есть хорошие периоды весной и осенью, но нельзя сказать, что звезды однозначно указывают на выборы.

"Здесь больше не о выборах. Здесь именно о военных действиях, о поддержке, о тайных и дипломатических миссиях", — отметила Пономаренко.

Влад Росс сделал также предсказание событий в украинском политикуме в этом году. По его словам, выборы в Украине таки могут состояться. Более того, астролог даже назвал кандидатов, имеющих наибольшие шансы на победу. Не обойдется и без темной лошадки, которая поразит всех и вполне возможно победит.

По словам астролога, осенью лучшие шансы у бывшего главкома ВСУ, а сейчас посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

"Это "кандидат №1", если выборы состоятся осенью. Также есть неплохие шансы у Буданова [глава ГУР – ред.]. То есть его рейтинг также возрастет. Ну и главная сенсация – после победы над Фьюри Усик также может пойти в президенты. Это, вероятно, будет та "темная лошадка", которая может всех обойти и выиграть эти выборы", – предположил Влад Росс.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В 2025-м будет ПОБЕДА?! Влад Росс сделал заявление, которое поразило ВСЕХ!

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: