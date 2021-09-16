21 год назад убили Георгия Гонгадзе: в Украине чтят память журналиста

Акция памяти убитого Георгия Гонгадзе состоится сегодня в столице.

Сегодня, 16 сентября, в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе . Именно в этот день в 2000 году учредитель издания "Украинская правда" пропал в Киеве. В ноябре того же года его обезглавленное тело нашли в лесу на Киевщине. Что это был именно он, мать не верила до последнего. Заказчики убийства журналиста до сих пор не установлены.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Ежегодно 16 сентября журналисты чтят память Георгия Гонгадзе и требуют от правоохранителей назвать имена заказчиков. Соберутся они и сегодня, 16 сентября 2021 года. Акция запланирована на 11:00 в Ильинском сквере Киева.

Как известно, похоронили убитого журналиста лишь в марте 2016 года в Киеве. Виновными в убийстве журналиста признали четырех бывших сотрудников Министерства внутренних дел. Среди них, в частности, экс-руководитель внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач, его осудили пожизненно.

Трех других отправили за решетку на срок от 12 до 13 лет. А вот заказчики не наказаны до сих пор.

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