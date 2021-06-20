День Святого Духа: история праздника, традиции, почему желательно не трогать землю и купаться

День Святого Духа наступает на 51 день после Пасхи.

21 июня 2021 года православный мир празднует День Святого Духа, или Духов день.

Этот праздник всегда выпадает на понедельник, поэтому его еще называют понедельник Святого Духа, наступает он на 51 день после Пасхи.

Что такое Духов день

Он входит в состав Зеленых святок (Зеленой недели), завершает празднование Троицы.

Духов день — торжество Святого Духа, сошедшего на учеников Иисуса Христа. После чего апостолы получили дар проповеди, пророчества и исцеления и пошли проповедовать Евангелие по всему миру. С того дня началось становление христианской церкви.

Кто такой Святой Дух

Святой Дух — третья ипостась Святой Троицы, равная и единосущная Богу-Отцу и Богу-Сыну. Поклоняясь Святому Духу, верующие автоматически поклоняются Отцу и Сыну, потому что Дух, Отец и Сын — неделимы и находятся во взаимной гармонии и любви.

Святой Дух — источник жизни, веры и духовной мудрости. Он имеет все, что имеют Отец и Сын, кроме "рождения и нерождения", потому что исходит от единого Отца.

Через Святого Духа верующий человек получает мудрость, духовное обогащение, доброту и милосердие, кротость и воздержание.

А главное, Святой Дух наполняет человека верой — искренней и всеобъемлющей.

Святой Дух живет везде, появляется там, где захочет.

Хула (ложь) на Святого Духа — самый тяжелый из грехов.

История праздника

В этот день православная церковь вспоминает событие, когда на учеников Христа сошел Святой Дух в виде огненных языков, после чего они начали говорить на языках, которых не знали ранее. Получили дары исцеления, проповеди, пророчеств.

С тех пор каждый из апостолов до самой своей смерти получил четкое понимание — что он должен делать, говорил только о Господе и проповедовал Евангелие, не боясь смерти. Именно поэтому это сошествие Святого Духа считается началом становления христианской церкви.

Традиции и верования на Духов день

Погода на Духов день определяла погоду на следующие 6 недель. На Духов день заканчивались заморозки, начиналось настоящее жаркое лето без холода.

В древности считалось, что на Духов день Святой Дух спускается на землю, ширится полями и долинами. Люди в этот день собирали травы, веточки деревьев, приносили в церковь, освящали, а после несли домой и держали целый год, как символ благодати Божией. На Духов день все живое наполняется Святым Духом, имеет особую питательную силу и благодать.

В Духов день люди проходят в храм помолиться за умерших близких и благополучия живых. Этот день желательно провести дома, в кругу родных и близких.

Чего нельзя делать в день Святого Духа

Как и на все большие церковные праздники, работать в День Святого Духа не желательно. Нельзя ссориться, унижать других и сердиться.

Особый запрет — работать на земле. Предки поэтому и говорили: "На Духов день нельзя касаться земли". Этот день считали днем рождения земли, днем ее отдыха и наполнения силой Божьей. Если пахать в этот день, то урожая не будет.

Считалось, что земля в Духов день открывает достойным людям свои сокровища и тайны. Поэтому люди утром искренне молились Святому Духу и шли в поля, леса, чтобы "послушать" землю.

Не желательно было купаться, потому Духов день приходится на начало языческой русальной недели. Даже уже после становления христианства на Руси в Духов день старались не отходить от дома — чтобы не спровоцировать нечистую силу.

На Духов День не подметали, чтобы не вынести счастья и благополучия из дома. А еще в этот день даже не бегали — чтобы не уйти от своей судьбы.

На Духов день не желательно посещать кладбища. Вместо того лучше пойти в храм, поставить свечи и помолиться за умерших близких.

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