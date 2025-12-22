22-летний боец "Люти" после ампутации освоил байк и пошел служить в полицию

Дмитрий Киричук / © ТСН

Волынянин Дмитрий Киричук ушел на фронт, когда ему едва исполнилось 20 лет. После тяжелого ранения под Торецком и потери ноги он не просто вернулся к жизни, а осуществил детскую мечту — оседлал мощный мотоцикл. Теперь ветеран стажируется в полиции и уже планирует следующий сумасшедший шаг.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

«Ты начинаешь ценить жизнь»

Дмитрий грезил мотоциклами с детства, но собственный двухколесный появился у него только теперь — после протезирования. Юноша убежден: война меняет приоритеты навсегда.

«Ты не то что взрослеешь, ты начинаешь ценить ценности жизни. Ничего не изменишь, а свои мечты надо исполнять», — говорит Дмитрий с блеском в глазах.

О том, что у парня протез, сразу и не догадаешься. Его искусственная ножка по-особенному украшена — маленькая двухлетняя сестренка Ева заботливо наклеила на нее детские стикеры. Юноша освоил протез всего за три месяца и сейчас даже сам хозяйничает дома, пока родные на отдыхе. Все свободное время он проводит в гараже, ремонтируя технику.

Путь от штурмовика до полицейского

Решение пойти на войну в 20 лет было сознательным. Дмитрий хотел сохранить границы Украины, чтобы государство выстояло. Родителям сказал не сразу — сначала прошел обучение в Украине и Великобритании, а затем присоединился к объединенной штурмовой бригаде «Ярость».

Роковой день наступил в прошлом году под Торецком. На позицию, где находился Дмитрий с побратимами, прилетел вражеский снаряд. «Пришел в себя, посмотрел, цел ли. Пробовал встать — не получилось. Позвал побратима, он подбежал, наложил мне турникет»,- вспоминает боец.

Несмотря на усилия медиков в Днепре и Луцке, ногу спасти не удалось. Однако Дмитрий решил, что травма не помешает его будущему.

Новая служба и следующая цель — небо

Сейчас 22-летний ветеран стажируется в Луцком районном управлении полиции в должности помощника дежурного. Работа бумажная и аналитическая, но Дмитрий отдается ей на полную.

«Он с первых дней все спрашивает, схватывает на лету», — говорит его коллега София Приступа.

Пресс-секретарь полиции Волыни Ольга Бузулук добавляет, что работу в дежурной части Дмитрию предложили специально, ведь она не требует чрезмерной физической подготовки или задержания преступников на улице, однако позволяет ветерану оставаться в строю и быть полезным обществу.

Но останавливаться на работе и мотоцикле Дмитрий не собирается. У него уже есть новая цель, от которой перехватывает дыхание: «Очень сильно хочу прыгнуть с парашютом. Но это не сейчас. Где-то когда-то там», — улыбается парень.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЕГО сила духа ДОВОДИТ ДО СЛЕЗ! 22-летний боец впервые сел за МОТОЦИКЛ после ТЯЖЕЛОГО ПОР@НЕННЯ