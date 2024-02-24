22-летний француз погиб в войне за Украину – его последние слова всколыхнули планету

Француз Андреас Галоцци – ему было всего 22 года. Он мог, как и другие, закрыть глаза на убийства украинцев и жить собственной жизнью. Но тем не менее он приехав в Украину и стал на защиту свободы. Андреас Галоцци погиб 16 февраля 2023 года, но успел написать прощальную записку для мамы. Читать ее без слез просто невозможно.

Что известно о бойце, как его последние слова всколыхнули весь мир, и кто еще съехался из разных уголков мира, чтобы стать на защиту Украины – в эксклюзиве TSN.UA рассказала Виктория Гнатюк.

Андреас Галоцци – француз, сражавшийся за свободу украинцев и Европы. В зону боевых действий Андреас поехал еще в первые дни полномасштабного вторжения. В Интернациональном легионе парень получил позывной "Френчи", побратымы отмечали, что он был решительным и с удовольствием исполнял свой долг. В свои 22 он понимал, что может умереть, но все равно приехал. В телефонных разговорах с мамой Эдит он повторял: "Мама, мне хорошо там, где я сейчас; я знаю, для чего я приехал; я понимаю, на что я иду. Мама, здесь 14-18 годы Первой мировой войны в XXI веке" .

Что известно о 22-летнем Андреасе

Андреас Галоцци родом из Бургундии и всегда мечтал быть военным, так рассказывают о нем его друзья и отмечают, уже в 2020 году он присоединился к французскому 17-му инженерно-парашютному полку, а когда в Украине началось полномасштабное вторжение РФ, он вступил в Интернациональный легион.

Сам Андреас вырос на историях о двоюродном деде, погибшем в Первой мировой войне, из поколения в поколение этой семьи передавались и последние слова деда, умирая он сказал: "Все хорошо". Прошло больше 100 лет, но такими, к сожалению, стали и последние слова 22-летнего Андреаса.

Французский доброволец погиб в боях под Сватовым в Луганской области 16 февраля 2023 года. Город расположен в 160 км от Луганска.

В преддверии годовщины героической гибели Андреаса его товарищ Оливер Жуэ обнародовал последние слова защитника в Facebook, а украинский перевод текста сделала Елизавета Юхнова.

Похоже, что парень чувствовал свою гибель, ведь в личных вещах Андреаса, которые отдали родным бойцы Интернационального легиона, мама нашла записку с указанием семье, где искать его последние слова в телефоне.

Текст записки:

"Война – это проклятие человечества, потому, что война никогда не умирает. Всегда будут справедливые причины, за которые следует сражаться и умирать при необходимости, бороться против сумасшедших, которые хотят разрушить все, что их окружает ради собственного эго... ничего другого, кроме мелочей".

"Спасти меня могло только чудо" – последние слова защитника

К этой записке защитник Украины добавил еще одну с пометкой "последние слова", указав, что дальнейший текст был вдохновением от писем французских солдат Первой мировой войны. Друг иностранца отметил, что он добровольно выбрал текст, возможно потому, что тот задевал его больше, поэтому боец адаптировал фразы, добавляя собственные слова. То, что он написал дальше, читать без слез – невозможно.

"Моя самая дорогая мама, дорогая семья, мои верные друзья. Для меня война кончилась, но я ни о чем не жалею, я видел достаточно героизма и ужасов. Я молюсь, чтобы ваша судьба была милостивее. Наша жизнь – коротка. Я благодарен небу за все радости, за все счастье, и испытания, которые приготовила мне судьба. Моя жизнь была прекрасна и почти наполнена. Эти несколько фраз будут моими последними. Я прожил свои последние часы, просматривая все фото с вами, мои драгоценные воспоминания.

Только чудо могло бы меня спасти. Я знал, что эта миссия могла быть слишком опасной, однако я мужчина упрямый, не хотел оставлять своих друзей ехать самим в центр этого ада. Война делает людей безумными. Я исполнил свой долг, отстоял честь Франции, Украины и Европы. Я не чувствую никаких угрызений совести относительно отъезда в Украину, я нашел смысл своей жизни и своих убеждений. Единственное, о чем сожалею, возможно, это то, что я не имел времени полюбить кого-то всем своим сердцем. Надеюсь, вы найдете силы простить меня и Господь хотел бы, возможно, соединить нас на небе или в другом месте, разъединив нас на этой земле. Не забывайте никогда солдат, погибших за правое дело. Я никогда вас не забуду, я люблю вас.

Щемящий пост матери на день рождения Андреаса

Свои последние слова воин написал 1 февраля 2023 года, а погиб в бою против россиян у Сватового 16 февраля 2023 года. А 21 августа 2023 года Андреасу должно было исполниться 23. В день рождения сына мать парня в соцсетях написала щемящий пост, где отметила, что она счастлива, что он прожил свою жизнь так, как сам захотел.

"Сыночек, дорогой Андреас... Тебе никогда не будет 23 или 24 или 25 или старше. Ты останешься вечно, вечно рядом со мной, внутри меня, живешь так, как однажды утром в конце 1999 года, я знаю, что ты был там. Какой классный жизненный опыт сынок, какое приключение, ты около 22 лет ох как быстро прошло конечно... Ты не проживешь моей скорби, не увидишь, как я старею, не будешь оплакивать мою смерть. Знаю, что я не буду скучать, когда умру, я не оставлю тебя, я присоединюсь к тебе… Я счастлива, что ты прожил свою жизнь так, как хотел… Я знаю, что ты понял себя там, внизу, ты был образцовым человеком и сражался против диктатуры. 21 августа в 21:05 тебе было бы 23 года.

Друг Андреаса отметил, что мать парня на годовщину смерти сына вернулась в Украину.

"Завтра будет ровно год, как Андреас погиб в бою против россиян. Завтра его мама Эдит будет на Майдане в Киеве, а в это же время Реми и другие будут на кладбище, где покоится Андреас во Франции".

Иностранцы, вставшие на защиту Украины

По официальным данным, в Иностранном легионе служат граждане 55 стран мира. Наибольшую солидарность в Украине проявляют британцы, американцы, поляки и канадцы.

Дамьен Магру, представитель Интернационального легиона обороны Украины, отметил, что в легионе служат также граждане Бразилии, Южной Кореи и Австралии.

Следует отметить, что в составе легиона есть и публичные личности, рассказывающие своим землякам правду об ужасах этой войны и почему союзные страны должны продолжать поддержку Украины.

Среди известных граждан США, ставших членами легиона – внук бывшего президента Джона Кеннеди. 28-летний Конор Кеннеди был тронут событиями в Украине, поэтому записался в иностранный легион. Парень понимает, что война в Европе определит судьбу демократии в этом веке, поэтому определенное время провел на передовой.

Малкольм Нэнс, американский писатель и медиаэксперт, с марта 2022 года воевал в Украине. Нэнс хочет вдохновить "афроамериканцев и служивших в армии молодых американцев" и показать, что в Украине происходит борьба за демократию.

В начале марта к интернациональному легиону присоединился и Алеко Элисашвили, грузинский политик и журналист и Мамука Мамулашвили. Кстати, именно он основал Грузинский национальный легион ВСУ, который продолжает защищать Украину.

Бок о бок с мужчинами Украину защищают и смелые женщины. В частности, 35-летняя Сандра Андерсен Эйра из Норвегии, ранее работавшая в парламенте, а во время российского вторжения в Украину в 2022 году пошла доброволочью в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, присоединившись к смешанному британско-американскому отряду рейнджеров. Вместе со своим подразделением участвовала в битве за Мощун, затем недолго в битве за Бахмут. Она уверена, что эта война влияет не только на Украину.

Также к нашему войску присоединилась Талита До Валле – это бразильская модель, впоследствии избравшая путь воина. Ранее она сражалась в Ираке, но погибла на поле боя в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 22-летний француз погиб за Украину и заставил плакать весь мир! Что он написал в прощальном письме?

Напомним, Кулеба сделал громкое заявление о способности Украины выиграть войну.

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