23-летний нидерландец обустроил в заброшенном монастыре современное жилье для украинцев, а затем уехал в Бахмут

Он организовал жилье для двух сотен беженцев, а в собственный отпуск едет волонтерить под Бахмут. Нидерландец Кун Зайдвак помогает украинцам с самого начала российского вторжения. В свои 23 он отвечает за один из самых больших приютов в Нидерландах и утверждает, что учится у украинцев каждый день, говорится в ТСН.

Оденбош – городок на двенадцать тысяч человек на севере Нидерландов известен благодаря гигантской базилике. Сразу за знаменитой церковью развевается украинский флаг. Из пустого монастыря сделали дом для украинцев – Сантана – гигантское, возведенное по кругу помещение, на протяжении столетия было общежитием для монахинь. Желающих закрыться от мира нидерландок становилось все меньше – последние затворницы уехали отсюда в 2016 году. "В течение 6 лет помещение стояло пустым, но до этого монахини очень хорошо заботились о здании, так что нам повезло", – говорит менеджер Сантаны Кун.

Он знает здесь каждый уголок и каждого жителя. “Когда началась война, я учился, но я бросил учебу и пошел сюда помогать украинцам. Это было как чувство изнутри – Кун, иди туда, это будет крутой опыт и ты будешь ценным”, – убеждает юноша.

Здесь нашли убежище 130 украинцев и еще 5 десятков ждут вскоре. В коридорах и комнатах идет ремонт. “Здесь слева у нас будет маленькая спальня для одного-двух человек. Это не очень много, но она удобна украинцам”, — показывает Кун помещение, которое готовят для беженцев.

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Гигантское окно на парк, собственный душ с туалетом – таких сожжен в Сантане будет семьдесят пять. Мэрия уже закупила новые кровати с матрасами, украинцев здесь селят и кормят бесплатно. “У нас уже есть письмо ожидания 40 человек. Но мы можем принять немного больше, поэтому еще ищем”, — говорит Кун.

Кроме спален здесь есть и комнаты отдыха с рисунками на стенах и удобными креслами. «Мы подумали, как мы можем сделать лучшее для украинцев – что важно для нас самих, когда мы приходим домой. Такие гостиные, где люди могут посидеть вне собственных комнат, пообщаться друг с другом”, — показывает менеджер.

Появится здесь и салон красоты. "У нас есть несколько девушек здесь, которые делают ногти и всяческие штуки, связанные с красотой — вот будет для них идеальное место", — показывает Кун.

Но и на этом неугомонный нидерландец не остановился, потому что до работы в приюте он работал фитнес-тренером, поэтому создал и импровизированный спортивный зал, есть и комната для просмотра мультиков — в Сантане 45 детей. “Я восхищаюсь украинцами – силой характера. Здесь у нас много женщин, они очень независимы, и это поражает нас, нидерландцев. А также их отношение друг к другу, в нашем обществе мы относимся к членам собственной семьи, украинцы поддерживают всех. И я думаю, что это способно изменить мир», – убежден Кун.

За год управления приютом и работы на выходных Кун насобирал целый месяц отпуска и решил провести его в Донецкой области. Он из прифронтовых селений помогал вывозить людей. Два года отслужил в нидерландской армии и уверен, что сможет быть полезным. “Я понимаю риски. Но там остаются люди, такие же, как я. И почему я должен сидеть здесь, в спокойных Нидерландах, когда они в опасности», – говорил перед отъездом Кун.

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