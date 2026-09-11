23 пули «за жену»: что известно о военном, расстрелявшем известного врача в Киеве

По версии следствия, стрелок очень долго готовился, чтобы расстрелять врача-репродуктолога Игоря Ильина / © ТСН

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Стали известны новые подробности громкого расстрела в Киеве известного врача-репродуктолога 71-летнего Игоря Ильина, который, как известно, в далеком 2011 году делал искусственное оплодотворение старейшей роженице Украины — на то время 65-летней Валентине Подвербной.

Как выяснил ТСН.ua, в расстреле врача из двух пистолетов подозревается уроженец села Кияшки (Полтавская область) Максим О., который с 9 марта 2026 года находился в СЗЧ и, как сообщал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, по версии следствия, подозреваемый хотел отомстить врачу за якобы неправильное лечение жены, которая умерла.

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«К этому преступлению подозреваемый тщательно готовился. По меньшей мере с зимы 2026 года он собирал информацию о враче, членах его семьи, о местах работы и проживания, об их автотранспорте. Потому мы установили охрану пострадавшему в больнице и членам его семьи. Подозреваемый подготовил для себя путь отхода, способ перейти на нелегальное положение, продумал, как избавиться от оружия», — сообщал Дмитрий Шумейко.

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Как рассказали в комментарии для ТСН.ua источники во властных структурах, по предварительной информации, жена Максима О. умерла впоследствии, после лечения в клинике Ильина. Но связана ли ее смерть именно с лечением — этот вопрос для правоохранителей пока остается открытым.

«Насколько известно, жена военнослужащего была бывшей пациенткой Ильина», — уточнили наши источники.

Задержание подозреваемого в расстреле врача. Фото: Нацполиция.

«Было изъятие определенной медицинской документации», — сообщили нам источники.

В свою очередь, в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, осуществляющей процессуальное руководство в этом деле, в комментарии для ТСН.ua уточнили, что в СЗЧ этот военнослужащий находился с 9 марта 2026 года. Также в ведомстве подтвердили информацию, что этот мужчина является уроженцем села Кияшки Полтавской области.

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Как рассказали в комментарии в отделе информационной политики Горишнеплавского городского совета (село Кияшки входит в состав Горишнеплавской городской общины), Максим О. 1986 года рождения действительно проживал в вышеупомянутом селе, но это было очень давно. По словам чиновников, мужчина жил преимущественно в Киеве.

«На службу он призывался из Киева в 2025 году», — уточнили нам в Горишнеплавском городском совете.

Как выяснил ТСН.ua, до СЗЧ и покушения на репродуктолога Максим О. ни разу не привлекался к ответственности. В мае ему исполнилось 40 лет, он был зарегистрирован как предприниматель, предоставлявший компьютерные услуги.

Кроме того, ТСН.ua выяснил, что этот мужчина был сторонником интернет-сообществ, практиковавших теории, учения о «полной завершенности» в жизни, также, как свидетельствует страница Максима О., он интересовался успехами известных в мире людей.

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Одновременно со всем этим выяснилась и любопытная деталь. ТСН.ua удалось связаться с несколькими людьми, которые всегда поздравляли этого мужчину в соцсети с днем рождения. Каждый из них нам сообщил, что такого мужчину «что-то не припоминают и вообще не знают».

Врач выжил после 23 выстрелов: что известно

Источники ТСН.ua в медицинских кругах рассказали, что Игорь Ильин, на которого было совершено покушение, уже вышел из комы, в которой находился несколько дней.

«Состояние Игоря Ильина идет на улучшение, он вышел из комы. Известно, что, например, дочь и жена Ильина были под охраной, пока полиция не поймала подозреваемого», — сообщили нам в медицинских кругах.

В то же время, коллеги Игоря Ильина характеризуют врача как одного из крупнейших профессионалов своего дела, который всю жизнь помогал людям. «Я знаю Игоря еще со времен, когда он начал работать в Донецке. Человек, который постоянно на работе. Вместе спасали глубоко недоношенных детей. Профессионализм врача заметили и пригласили в Киев. Там он работал в сфере репродуктивной медицины. Хирург от Бога, который помог сотням пациентов. Что могло случиться, чтобы совершить такое зверство… К сожалению, в медицине случаются вещи, на которые, несмотря на все усилия, мы, врачи, не можем повлиять. Возможно, что-то и произошло, но я уверена, что врач весь свой опыт и профессионализм положил, чтобы помочь», — рассказала ТСН.ua бывшая коллега Игоря Ильина Бронислава Василенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве военнослужащего подозревают в покушении на директора медцентра. Военнослужащему сообщено о подозрении.







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