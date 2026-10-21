24 года прожил в Португалии, но вернулся домой: история 50-летнего бойца «Амана» — видео

Николай «Аман» Эмануилов / © ТСН

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На Ореховском направлении работают наши эвакуационные команды. В тыл вывозят не только раненых, но и погибших ребят. А ещё — повреждённую технику, которую нужно ремонтировать. Одной из таких групп командует «Аман» из 65-й отдельной механизированной бригады. Украинец, который когда-то участвовал в миротворческих миссиях, жил в Португалии, а теперь забирает с передовой погибших воинов, чтобы родные могли достойно проститься с героями.

Подробнее об этом — в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка с Ореховско-Запорожского направления.

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«Аман» с помповым ружьем следит за небом, пока его команда разгружает припасы и забирает бойцов из ротации. «Аману» уже за 50 лет. Он со своей эвакуационной командой спасает людей, технику и вывозит погибших сослуживцев.

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Чтобы вывезти тела наших бойцов, пришлось разработать целую операцию: учитывать погоду, время суток и активность противника, ведь враг с воздуха не дает даже приблизиться к погибшим на позициях. Бойцов всё-таки забрали вместе с разбитой машиной.

Военнослужащий 65-й ОМБр Николай «Аман» Эмануилов: «Ходим, бродим — дронов летает очень много. Их не видно — они высоко, а на оптике не видны из-за ветра. Вон макет пушки разбит».

Ситуация вокруг Орехова сильно изменилась. Все дороги, ведущие в город, находятся под воздушным контролем вражеских дронов и авиации — на Орехов и его окрестности падают по несколько десятков управляемых авиабомб. То, что раньше можно было вывезти или эвакуировать за несколько часов, сейчас занимает по несколько дней.

Военнослужащий 65-й ОМБр Николай «Аман» Эмануилов: «Это проще. Можно оттащить на КрАЗе».

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Это «Аман» говорит о 152-миллиметровой гаубице. Пушка осталась на прежних позициях в выкопанном капонире. Многоствольная пушка не сразу поддалась ребятам.

«Аманом» Николай Эмануилов стал на войне. До 2022 года старший сержант прожил 24 года в Португалии.

С началом полномасштабного вторжения он уехал в Украину и поступил на военную службу. В ВСУ он служит до сих пор — только теперь вместе с сыном и женой, которые также служат в Вооруженных Силах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРИЕХАЛ ИЗ ПОРТУГАЛИИ, а теперь ВЫВОЗИТ ТЕЛА СВОИХ БРАТЬЕВ из самого АДА

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