24-летний боец "Азова" стал отцом для восьми своих племянников: их родители взорвались на мини

24-летний боец «Азова» стал опекуном сразу для восьми своих племянников из Житомирщины. Автомобиль их родителей взорвался в декабре недалеко от белорусской границы — машину занесло на скользкой дороге на заминированную обочину. 8 детей, самому маленькому из которых всего 2 месяца, мгновенно осиротели, говорится в ТСН.

Все племянники послушны, не нарадуется Владимир, но их 8, поэтому учит самостоятельности. Из восьми родных братьев и сестер сейчас дома не хватает самого старшего — 13-летнего Юры. Ему весной пересадили почку и пока дети поболели, его отправили к тете. Временно у бабушки и самая маленькая 2-месячная сестренка.

Владимир – боец «Азова», был на востоке от апреля. Пошел добровольцем сражаться с оккупантами, но собратьев пришлось оставить, как узнал о гибели брата и его жены. "Машину понесло и прямо на эту мину, наехала машина", – рассказывает боец.

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32-летняя Мария и 38-летний Петр в тот день возвращались домой в приграничное с Беларусью село. Их автомобиль занесло прямо на заминированную обочину. Когда родственники спросили, с кем дети хотели бы жить, они выбрали дядю Володю. "Захотели, чтобы я был с ними постоянно, чтобы я больше не ехал на войну", — рассказывает Володя.

С детьми легко находит общий язык, говорят родственники. "Я просто удивляюсь, как он может со всеми найти разговор, если какие-то проблемы он решает их очень быстро", — говорит невестка.

Теперь боец готовит на всех, а еще убирает и хозяйничает. Погибшие супруги тоже из многодетных семей, поэтому помощников Владимиру хватает. “Девочки часто приходят ко мне ночевать. Ну их расчесать, такое по-девичьи поговорить”, — добавляет невестка.

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Хоть тяжело самим, но всячески пытаются разрадовать детей. "Одна тетя спросила: "Детки, чтобы вы еще хотели". А они говорят: "Хотим, чтобы мама с папой пришли"”, — говорит дедушка.

Больше всего малые открываются именно дяде. "Как наступает вечер, то кто-то один, или не один, замыкаются в себе и это нужно подходит, утешать", — говорит Володя.

Свои планы Владимиру пришлось отложить. Даже разговоры о свадьбе поставил на паузу, пока девушка не познакомится с детьми. "Чтобы она хотя бы попыталась, что это такое, сможет ли она все потянуть", — говорит опекун.

У Владимира и детей появилась общая задача – закончить ремонт второго этажа в доме, чтобы у каждого из детей была своя комната.

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