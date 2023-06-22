25-метровая воронка и десяток разбитых домов: жители Криворожского района рассказали о ночной ракетной атаке

Кроме тяжелой техники на месте прилета десятки коммунальщиков с лопатами и ведрами, им помогают селяне.

Тяжелой была ночь для Криворожского района — громкие взрывы и десятки разбитых домов. Одна из выпущенных россиянами ракет прилетела по селу Вильно, на месте попадания осталась воронка 25 метров в диаметре. Многие дома разбиты взрывной волной, но людям удалось выбраться из-под завалов живыми, говорится в ТСН.

Ни пройти, ни проехать, ни даже обойти со стороны - воронка шириной 25 метров и глубиной в 10 – прямо на дороге, от стены одного дома к стене другого. Засыпать ее пытаются сразу несколькими экскаваторами и грузовиками, но глины все мало.

Сквозь потолок дома госпожи Лилии, который против эпицентра взрыва, теперь виднеется небо, он оказался на краю пропасти. Потолок комнаты при взрыве посыпался на дочь и трехлетнюю внучку, и едва не похоронил их под собой. На кровати, где спали дети, до сих пор припорошенный пылью лежит игрушечный мишка. "Оно все упало на ноги дочке, повредило немного ноги ей, внук выскочил, хорошо, что оно не упало на него", — рассказывает женщина.

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Зять госпожи Лилии сейчас в армии. Дочь с внуками забрала к себе из другого города, думала – в селе безопаснее. Российская ракета прилетела рядом с домом в день рождения старшего внука. Это чудо, что семья выжила.

Светлана в соседнем доме. "Когда выбежали уже на улицу, я в темноте плохо вижу, еще очки забыла, а уже муж комментировал, здесь, говорит, воронка здоровенная, у соседей нет крыши, там нет крыши, начал перекликаться с соседями, кто-где или все живы-здоровы", — вспоминает женщина, как после взрыва с мужчиной бежали на улицу, потому что потолок сыпался на голову.

Уже на рассвете, когда рассвело, увидели: обломки асфальтобетона с изуродованной дороги влетели прямо посреди кухни, несколько метров не добрались до спальни, где находились супруги. “Он прямо с сверху прилетел, обогнув дымоход, побил крышу, побил потолок и приземлился здесь. Мы благодарим Бога, что приземлился здесь, не приземлился там, где мы спали”, — говорит Светлана.

Кроме тяжелой техники, на месте прилета десятки коммунальщиков с лопатами и ведрами, помогают им селяне. Все носят доски, кирпич, разгребают землю. "Написали, что нужна помощь, мы знаем, что здесь произошло ночью, хочется помочь, потому что кто как мы друг другу поможем", — говорят местные.

Ущерб еще оценивает специальная комиссия. “До конца сегодняшнего дня будет произведен определенный объем работ, электроснабжение и вода будут восстановлены. Что касается помощи людям – привлекаются все волонтерские организации”, — говорят в местной военной администрации.

По крайней мере, десяток домов разбиты, 35 человек остались без крыш и с разбитыми стенами.

Ночная атака РФ

Ночью 22 июня была угроза применения баллистического вооружения, также сообщалось о пусках ракет из акватории Азовского моря.

Кроме прилета ракеты в Криворожском районе Днепропетровской области, в Одесской области дважды за ночь звучала воздушная тревога, над регионом сбили три "Shahed". Зафиксировано и попадание дронов.

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