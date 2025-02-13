25 тысяч гривен зарплаты и проживание в отеле: почему работники из Бангладеша не доехали до Украины

Одна из первых попыток привлечь на работу в Украине трудовых мигрантов окончилась неудачей. Речь идет о мебельной фабрике в городе Тячев на Закарпатье. О намерениях привлечь на работу работников из Бангладеша сообщалось еще в январе.

Как все начиналось

Закарпатская областная военная администрация сообщала, что на фабрике работает 430 человек, а в связи с увеличением производственных мощностей на предприятии есть 700 рабочих мест.

"Бизнес, создавший все условия, закупивший оборудование, материалы, остро нуждается в работниках. Сейчас предприятие ведет переговоры с МИД о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш", – отмечали в пресс-службе Закарпатской ОВА.

Там добавляют, что предприятие обеспечивает работников бесплатными обедами, транспортировкой к месту работы в радиусе 50 километров, а средняя заработная плата составляет 25 тысяч гривен.

Почему все закончилось нечем

А уже в феврале стало известно, что первое, публично известное, намерение привлечь в Украину трудовых мигрантов из Бангладеш потерпело фиаско. Интересно, что компания уже даже выкупила для проживания иностранцев гостиницу за городом.

По словам коммерческого директора компании Ярослава Щербана, трудоустроить иностранцев планировали с помощью международной рекрутинговой компании. Однако ни один из рабочих из Бангладеша в Украину не доехал.

"На самом деле, мы уже год не можем укомплектовать работниками наше новое производство. Причин несколько, они всем хорошо известны, я не стану их озвучивать. Именно поэтому и согласились на услуги кадрового агентства, пообещавшего найти рабочих на наши зарплаты и привезти их в Украину. Что касается работников из Бангладеша, то сначала мы наняли шестерых. Трем сразу отказали в визах. Еще трое будто должны были приехать к нам. Тем временем мы проплатили еще 25 рабочих. То есть речь шла о 28 иностранных работниках. К сожалению, причины отказа от МИДа нам не известны, мы получили от них только письма-"отписки" о том, что они действуют соответственно действующему законодательству, с месседжем - обеспечение национальной безопасности в условиях функционирования правового режима военного положения в Украине", – рассказывает ТСН.ua Ярослав Щербан, коммерческий директор

Он добавляет, что в процесс с поиском работников для фабрики уже привлекли центры занятости. Рабочих ищут не только среди ВПЛ, но и всех желающих украинцев из разных регионов Украины, кто хочет и может работать. Работникам обещают жилье и бронирование от мобилизации.

Фабрика заказала 28 иностранных работников из Бангладеша/Коллаж ТСН.ua

Кадровые проблемы были и до войны

По словам Ярослава Щербана, проблемы с рабочей силой в Закарпатье были и до войны, ведь местные мужчины выезжали на работу за границу, где могли получать значительно большие зарплаты.

"В тот период мы тоже имели кризис с кадрами. Местные жители преимущественно работали за границей, людей было сложно найти, а предложить им зарплату конкурентную заработной плате в Европе, мы не могли. Поэтому уже тогда мы были вынуждены искать рабочих на востоке Украины, а именно из города Старобельск Луганской области. До 80 человек, работали у нас вахтовым методом. К слову, эти люди с началом войны остались в Тячеве. Старобельск был оккупирован врагом, поэтому большинство людей продолжают у нас работать и обустраиваться на новом месте", – рассказывает коммерческий директор.

Он удивляется, что к истории с рабочими из Бангладеша столько внимания. И говорит, что похожие кадровые проблемы имеют и многие другие предприятия Украины.

"Жаль, что наш опыт получил отрицательный результат, потому что кадровая проблема сейчас в Украине стоит очень остро. Услышав о наших намерениях нанять людей из Бангладеша, к нам обращались за советами коллеги, которым нужно было 60 сварщиков. На такую работу пенсионера не возьмешь и женщина тоже вряд ли будет работать сварщиком на металлоконструкциях. Здесь нужны сильные мужчины. Даже на нашем производстве женщина не сможет работать на всех видах работ, например, где нужно поднимать и ставить на станок для обработки тяжелые дубовые крышки длиной более двух метров и шириной в метр. Для этого нужна мужская сила. Надеюсь, что центры занятости помогут нам с ее поиском", – отмечает Ярослав Щербан.

Дорогие пакистанцы и доступные бангладешцы

По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, у нее были надежды, что кейс с привлечением трудовых мигрантов из Бангладеша для мебельной фабрики в Тячеве станет первым удачным примером для подражания.

"Уже случались прецеденты, когда украинские работодатели пытались привлечь трудовых мигрантов. Известно, что одна из компаний попыталась нанять пакистанцев, но когда посчитали все расходы, то оказалось, что это слишком дорого. Предприниматели из Закарпатья предлагали работникам из Бангладеша зарплату в 25 тысяч гривен, учитывая, что в этой стране базовая зарплата 100 долларов, это значительный коридор в разнице. Поэтому мне казалось, что эта история может закончиться показательно, когда Золушка поехала на бал и встретила принца, или же ничем, потому что Золушку на бал не пустили и она осталась перебирать горох. Жаль, но сработал второй вариант", – рассказывает ТСН.ua Татьяна Пашкина.

Трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

За кусок кишки – семь верст пешком

Эксперт добавляет, что по ее мнению, действующая законодательная база в Украине не готова к приему трудовых мигрантов ни по простоте, ни по дешевизне, ни по понятности.

"К сожалению, у нас нет такого, чтобы существовало четыре условных шага, которые должен сделать работодатель, чтобы найти персонал из трудовых мигрантов. К примеру, работодатель показывает документы, о том, что у него есть достаточный бюджет для найма рабочих, достойные условия для их проживания и озвучивает конкретный период их работы. Государство напоминает мигрантам, что в случае какого-то неправильного поведения они сразу едут домой. Всем все понятно – и люди идут работать. По-моему, сейчас существует целая куча лишних документов, которые нужно собрать работодателю, и не всегда они согласованы между собой. Поэтому работодатели не очень-то и спешат в очередь за трудовыми мигрантами. Ведь это, как говорила моя бабушка: за кусок кишки – семь верст пешком", – отмечает Татьяна Пашкина.

А еще есть очень большой риск, что рабочие не устроят работодателя или откажутся работать. Возникает вопрос, за чей счет их отправлять домой и кто это должен делать.

Бюрократические препятствия

Эксперт добавляет, что вполне понимает работодателей из Закарпатья, потому что в регионе и до войны было мало рабочих рук, а учитывая войну и мобилизацию, то и вообще настоящий кризис. Поэтому поиск рабочей силы за границей был вынужденным решением.

"Но это именно тот случай, когда работодатель хотел сделать все образцово и правильно, но нарвался на бюрократические препятствия, когда в министерстве Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Это происходит потому, что тот вариант трудовой миграции, который был наиболее приемлемым в прошлые годы, очень отличается от реальности. Тогда в Украину импортировали преимущественно топ-менеджеров или экспертов. Для оформления такого специалиста нужно было действительно заполнить кучу документов, которые требовалось ежегодно продливать, подтверждать, что человек в Украине. Все это, как говорится, работало с очень большим скрипом, но работало", – объясняет HR-эксперт.

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Красный маячок, чтобы отбить охоту

Татьяна Пашкина добавляет, что по ее убеждению, во время ковида люди массово не ехали на работу в Украину и тем более во время войны.

"Поэтому мне кажется, что специалисты, которые занимались вопросами трудовых мигрантов, сейчас просто не хотят этим заниматься. Почему? Потому что если бы опыт работодателя из Закарпатья стал успешным, за ним бы сразу выстроились и другие. Поэтому, возможно, в МИДе не очень хотят, чтобы его завалили дополнительной работой. Проще первого завернуть, чтобы больше не было желающих обременять их обязанностями. А все остальные скажут: ну вот видите, у них не получилось, а ведь они даже деньги заплатили. Такой себе "красный маячок" для других", – продолжает Татьяна Пашкина.

Чтобы не проходить лишний раз через бюрократическую мясорубку, работодателю из Закарпатья стоило бы обратиться за помощью к службам занятости в Херсоне, Запорожье, Сумах или Харькове. Там немало мужчин всех возрастов, которые бы попробовали в качестве пробного контракта поехать поработать в Тячев и, возможно, со временем даже захотели бы туда переехать.

Трудовые мигранты / Фото: ИТАР-ТАСС

Где искать альтернативу

Эксперт соглашается, что людей рабочих профессий в Украине критически не хватает и мы не всегда будем готовы перевозить в Украину трудовых мигрантов, тратить средства на их переобучение и заниматься их бытом.

"Пока потенциал переобучения внутренних претендентов у нас достаточно не проработан. Конечно, Госслужба занятости многое для этого делает. И некоторые работодатели тоже. Но дисбаланс между теми, кто есть и кто нужен, существует, и он существенен. Поэтому привлечение зрелых специалистов, ветеранов, ВПЛ и других уязвимых слоев населения может быть выгоднее импорта бангладешцев", – заключает Татьяна Пашкина.

Что говорят о мигрантах демографы

Относительно потребности в трудовых мигрантах на отечественном рынке труда, то ученые считают, что здесь должен работать определенный механизм.

По мнению Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ, такой механизм следует внедрять уже сейчас или после окончания войны и периода восстановления.

"Можно привлекать на определенные должности граждан других государств, но только на условиях контракта и на определенный период – они приезжают, выполняют какой-то объем работ и на этом точка – едут домой, без перспектив для получения гражданства", – отмечает демограф.

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