250 гектаров, миллион могил и крематорий: под Борисполем вспыхнул скандал из-за строительства мега-кладбища

Граничить кладбище будет сразу с 6 селами. Но ни одному из их председателей об этом не сообщили.

Под Борисполем бывший депутат Киевского городского совета, несмотря на запрет коммерческих кладбищ законом, принялся строить новое мега-кладбище. Возмущает местных даже не это — землю под кладбище, так сказать "инвестор", — взялся размечать с нарушением всех возможных норм — вплотную к дворам сразу шести сел. Почти неделю люди устраивали протесты.

Об этом 29 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На окраине села Петропавловское, недалеко от Борисполя, просто в поле — протестовали жители сразу нескольких ОТГ.

Рассказывают, что эту землю, где сейчас кукуруза, купил инвестор. Вместо того, чтобы сеять — планирует строить. И не что-нибудь: кладбище и крематорий. Планом объекта, из которого люди сделали плакаты — поделился сам застройщик. Уже есть название — "Стрелиция". Также есть и 3D-модель.

Линиями обозначены зоны для захоронений. Их здесь — запланировано более миллиона. Общая площадь — 250 гектаров.

Граничить кладбище будет сразу с 6 селами. Но ни одному из их председателей об этом не сообщили. И — никакой разрешительной инстанции, ни экологических замеров, ни грунтовых вод, ни объемов трупного яда, который уйдет в землю — никто, говорят, не считал.

Староста села Любовь Федоровна отмечает, что у них есть действующее сельское кладбище, мест на нем достаточно и есть куда его расширять.

В Ассоциации "Похоронного дела" предполагают, что мега-кладбище с крематорием планируют для обслуживания соседнего Киева, в котором под 5 миллионов человек, а земли для захоронений — уже не хватает.

"Земель на территории Киева практически уже нет, есть только два открытых кладбища. В Киеве 70% захоронений происходит путем кремации", — отмечает президент Ассоциации "Похоронное дело" Марина Лазуренко.

Но земля на поле — частная, как и сам застройщик. В то же время коммерческие кладбища в Украине под запретом. Заниматься ими могут только коммунальные предприятия. Объяснить все застройщик на акцию не пришел.

Журналистам уже на следующий день показывает бумаги как и у людей, но сразу исправляет: на своей земле строит не кладбище, а ООО "Мемориальный парк "Стрелиция".

"Это как стартап, как пилотный проект, называйте как угодно, которому нет аналогов в Украине", — утверждает мужчина.

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Юрий Дидовец купил около 30 гектаров земли, но проект, говорит, нарисовал с перспективой — в девять раз больше. Утверждает, что это закон позволяет, здесь нарушений нет никаких. И добавляет: разрешение на разработку документа выдали в районном совете.

ТСН выяснила: в мае прошлого года райсовет Борисполя создал похоронное коммунальное предприятие "Стрелиция". Его — возглавила жена Юрия Дидовца — Анна Рудник. Уже позже, — появляется еще одна "Стрелиция" — частная. Ее возглавляет брат Юрия Дидовца — Артем. А запланированные коммунальные 10 гектаров земли — там вырастают в 250. Люди возмущены. Это похоже на семейное дело, под протекцией государства.

Под стенами Бориспольского райсовета собирается новая акция. На внеочередное заседание кто-то принес венок. Требуют запретить мега-кладбище.

Новости Украины: скандал под Борисполем – экс-депутат Киевгорсовета взялся строить мега-кладбище

В райсовете же оправдываются — разрешение выдавали не они, а предшественники и не знают, кто может объяснить, как из коммунального предприятия "Стрелиция" возникло ООО "Стрелиция".

Затем, почти все голосуют за ликвидацию коммунального предприятия. И уверяют, уже обратились в прокуратуру, чтобы там разобрались.

Обнадеженные митингующие расходятся. А вот застройщик уже планирует что делать дальше. Это по специальности Юрий юрист, а в душе, как говорит сам — архитектор.

"Никто переходить в острую фазу конфликта не собирается. Парк современного искусства сделаем, у меня давно была такая мечта. В Нью-Йорке последний раз был, очень хорошо выглядит", — резюмирует он.

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