250 тысяч на бизнес бесплатно: Буковина – среди лидеров по количеству предоставленных микрогрантов по правительственной программе

Начинали бизнес "с нуля", закупали новое оборудование и, несмотря на войну, расширяли производство. Буковина – среди лидеров по количеству предоставленных микрогрантов по программе "Є-робота". Более сотни предпринимателей получили денежную помощь от государства в поддержку своего бизнеса, говорится в ТСН.

На мебельном предприятии работа кипит, хотя еще весной прошлого года здесь было пусто. Производство запускали «с нуля», в маленьком гараже мебель делали на двух станках. “Мы разработали одну табуретку, я скинул друзьям, с которыми сотрудничал на предыдущей работе, они сказали «Да, нам подходит». Они заказали 300 штук”, – говорит владелец предприятия Назарий Ориняк.

Возникла потребность в просторном помещении и инструментах, так как главную работу мебельщики выполняли вручную. “У нас было две тумбы, мы их ставили, листы и ручной циркуляркой все распилили. До обеда распилили 5 листов максимум”, – добавляет предприниматель.

Он решил воспользоваться правительственной программой поддержки бизнеса «Є-робота». По ее условиям на развитие бизнеса можно получить до двухсот пятидесяти тысяч гривен. Дважды мужчине отказывали, однако он снова подавал документы. В третий раз все получилось. "250 тысяч мы получили, сразу двух работников мы оформили, после приобретения оборудования", — добавляет Назарий.

После получения денег удалось закупить новые инструменты, фурнитуру, ткани и станок. На работу, которая раньше занимала полдня – теперь уходит 20 минут. “Процесс намного облегчился, инструментальная база увеличилась. На нем очень много функций, времени уходит гораздо меньше”, — говорит мастер Роман.

Постепенно удалось увеличить объем производства. Кровати и мебель отсюда уже поставляют в четыре региона, а также открыли небольшой мебельный магазин.

Увеличить производство благодаря правительственной программе удалось и в соседней пекарне. Хлеб, пирожки и караваи здесь пекут уже 14 лет, оборудования давно устарело, а на новое не хватало денег. После получения 250 тысяч гривен на предприятие купили новый тестомесильный аппарат. Этот комбайн вымешивает тесто втрое быстрее, чем было раньше, а значит, появилось время и на новый ассортимент. "Булочки расширили, несколько видов с тех пор, как купили этот аппарат. Экономия времени и быстрее выходит работа идет. С каждого замеса мы по 10 минут выигрываем”, – говорит владелец пекарни.

Только на Буковине в минувшем году микрогранты через программу "Є-работа" получили 130 предпринимателей. От магазинов и кафе – до СТО и перерабатывающих предприятий. “Его возвращать не нужно. Возврат происходит исключительно в форме уплаты налогов. Есть плюс и для самого бизнеса, поскольку он нанимает дополнительно людей, получает средства для своего пользования, ну и конечно, это плюс огромный для области”, — отмечают в Черновицкой ОВА.

Читайте также:

Бойцы в Херсонской области прицельно уничтожают врагов из дронов, но и сами страдают от российских беспилотников

Эксперты могут до миллиметра фиксировать преступления россиян всего за считанные часы вместо тративших ранее дней.

Служебные собаки на фронте страдают от ранений не меньше людей: ветеринары проводят операции прямо в окопах