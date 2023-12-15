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26 человек на Закарпатье подорвал "вечный оппозиционер": что известно о злоумышленнике

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
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26 человек на Закарпатье подорвал "вечный оппозиционер": что известно о злоумышленнике

Боевая граната/Иллюстративный фото / Фото: Полиция Киева / Facebook

В местных властях сказали, что в последнее время мужчина "стал неадекватом".

Стали известны подробности о подрыве 26 человек гранатами в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области.

По данным источников ТСН.ua, гранаты подорвал 54-летний депутат сельского совета Сергей Б.

"Это вечный оппозиционер по отношению к сельским властям, в последнее время он стал неадекватом", – рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель местных властей.

В свою очередь, председатель Хустской районной военной администрации Виктор Сабадош нам сообщил, что на трагической сессии рассматривались вопросы бюджета на 2024 год и подводились итоги 2023 года.

Напомним, 15 декабря во время заседания Керецковского сельского совета один из депутатов подорвал в здании гранаты. По данным полиции, пострадали 26 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
1325
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