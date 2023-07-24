261 год работать и не есть ради такого "богатства": новые подробности задержания экс-военкома Одесчины Борисова

Громкое задержание скандального бывшего военкома Одесчины Евгения Борисова стало возможным благодаря тому, что его перемещение отслеживали. Источники ТСН.ua в ДБР не исключают, что Борисов мог считать, что в Киеве ему легче будет скрываться. Задержали бывшего руководителя Одесского областного ТЦК на столичной улице Саксаганского, недалеко от здания ГБР. Намеревался ли он идти в ГБР, находился ли там по стечению обстоятельств – выяснит следствие, но за несколько дней до задержания правоохранители предполагали, что у Борисова может появиться намерение исчезнуть.

Пока вопросов больше, чем ответов

Сейчас у правоохранителей есть множество вопросов к Борисову относительно недвижимости за границей, которой якобы владеет его семья. В отчетах НАПК, которое ссылается на одно из журналистских расследований, отмечено, что стоимость этой недвижимости составляет 3,7 млн евро.

"Напомним, Борисов стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью 3,7 млн евро. НАПК установило, что приобрести эту дорогую недвижимость (154 млн грн по курсу НБУ на время приобретения) за счет своих собственных средств она не могла, поскольку ее суммарный доход за последние 20 лет составил немногим больше 4 млн грн", – сообщало на днях НАПК.

Кроме того, по официальным данным НАПК, материалы, которые легли в основу подозрения (Борисову – Ред.), НАПК передало в ДБР 19 июля 2023 года.

"Речь идет о фактах незаконного обогащения должностного лица более чем на 188 млн грн", – уточнили в НАПК.

Заработать столько военком может за почти три столетия

По данным трех источников в Министерстве обороны и источников среди правоохранителей, официальная зарплата полковника Евгения Борисова, как руководителя Одесского областного ТЦК, могла составлять около 60 тыс. грн в месяц.

"Точнее, от 50 тыс. грн до 80 тыс. грн. Есть "сетка", которая учитывает звание, выслугу лет, условия службы", – рассказал ТСН.ua один из чиновников.

Другими словами, если бы Евгений Борисов с помощью официальной зарплаты решил накопить 188 млн грн, о которых сейчас говорят в НАПК, то ему, Борисову, потребовался бы срок около 260 лет при условии, что он не будет есть, пить и одеваться. То есть если зарплата Борисова составляет около 60 тыс. грн в месяц, то годовая зарплата составляет около 720 тыс. грн. Если разделить 188 млн грн на 720 тыс. грн, то получается, что для накопления этой суммы нужен 261 год. Действительно ли Борисов незаконно обогащался или такие колоссальные средства для приобретения недвижимости заработала его семья – выяснит следствие, а суд вынесет решение.

Секретоноситель по-одесски

Как выяснилось, согласно данным официального ресурса "Судебная власть Украины", несколько лет назад у правоохранителей уже возникали претензии к служебной деятельности Борисова Евгения Михайловича.

Скриншот со страницы сайта "Судебная власть Украины"

В Едином госреестре судебных решений есть постановление четырехлетней давности, где фигурирует имя руководителя военкомата Малиновского района Одессы. Как известно, ныне задержанный Евгений Борисов в свое время возглавлял именно этот военкомат, поэтому высока вероятность того, что речь идет именно об этом Борисове Евгении Михайловиче.

В постановлении суда говорится о следующем: "В результате нарушения требований режима секретности в учреждении созданы предпосылки (угрозы) для утечки секретной информации. Приведенные обстоятельства свидетельствуют об игнорировании военным комиссаром Малиновского РВК своих обязанностей по обеспечению охраны государственной тайны и осуществлению контроля за охраной государственной тайны в подчиненном учреждении, в частности, о том, что ЛИЦО_1 на протяжении января 2015 года по октябрь 2018 года, в нарушение требований ч. 6 статьи 5, ч. 1 статьи 37 Закона и п. п. 3, 35, 749 Порядка-939, не приняло меры по обеспечению охраны государственной тайны и не обеспечило контроль за охраной государственной тайны в Малиновском РВК. Кроме того, ЛИЦО_1 нарушило письменное обязательство гражданина в связи с допуском к государственной тайне в части неукоснительного исполнения требований режима секретности и соблюдения других требований законодательства о государственной тайне, а также п. 116 Порядка-939, которым определены обязанности гражданина – секретоносителя".

Это административное дело тогда было закрыто судом из-за сроков давности.

Сигнал коррупционерам

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, нынешний скандал и задержание Борисова могут стать определенным сдерживающим фактором для руководителей и работников ТЦК, которые захотят улучшить свое финансовое положение с помощью коррупции.

"История с Борисовым достаточно долгоиграющая, она требует какого-то решения", – говорит Коваленко.

На вопрос о том, как история с Борисовым может повлиять на потенциальных коррупционеров, Коваленко ответил так: "Они будут действовать осторожнее".

Скандал вокруг Борисова: что известно

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что начальник Одесского облвоенкомата Евгений Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности. Это якобы позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн евро. Кроме этого, одно из интернет-изданий, 368.media, утверждало, что Борисов в конце прошлого года выезжал в Испанию отдыхать на элитный курорт.

В ОК "Юг" тогда отреагировали на скандал и отметили, что проверят соответствующую информацию. Также в ведомстве подчеркнули, что военкома отстранили от исполнения обязанностей, и подчеркнули, что будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных.

После этого ГБР возбудило производство касательно фактов злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных.

"Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. По оперативным данным, за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы".

Ранее сообщалось, что в июне президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно уволить руководителя Одесского областного ТЦК.

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