28 первых и вторых блюд: для вегетарианцев и веганов на фронте представили специальный рацион

Пища в вакуумных пакетах может храниться до двух лет без холодильника.

Сухие пайки для военных вегетарианцев в скором времени могут появиться в украинском войске. Первые тестовые образцы уже пробуют в воинских частях. Для тех, кто отказался от животной пищи, сейчас очень трудно питаться на фронте, поскольку отдельного меню для вегетарианцев не существует, им приходится либо уступать собственным принципам, либо искать помощи у волонтеров. Недавняя петиция от военных-веганов запустила процесс решения проблемы на государственном уровне, говорится в ТСН.

Вегетарианцы не едят мяса, веганы – отказываются от всех продуктов животного происхождения, таким бойцам очень сложно питаться в военное время. Такого специального меню у украинской армии нет. “Есть одна проблема. Многие веганы и вегетарианцы, такие как я, стали на защиту родины, но в ВСУ не предусмотрены веганские пайки…”, — говорит военный Павел Вышебаба.

Он – военный, музыкант и один из самых популярных веганов в украинском войске. За первый месяц службы мужчина потерял семь килограммов своего веса. Поэтому из-за волонтеров начал преодолевать трудности с сухими пайками, которые соответствовали бы его рациону.

По приблизительным подсчетам в Украине 10 процентов населения – вегетарианцы. Сколько их сейчас в армии неизвестно, не исключено, тоже десятая часть от массы – предполагают волонтеры, поддерживающие веганов на фронте. “Когда бойцам приходится уступать своим принципам и есть все, потому что другого нет, чтобы выжить. Иногда они сильно худеют из-за того, что приходится отказываться от чего-либо. Это будет влиять на физическое состояние. Это не только об этике, это еще и о физическом здоровье”, — говорит волонтер Тамара.

Главная проблема для волонтеров – доставить веганские продуктовые наборы на линию столкновения. Поэтому военные пригласили помощь у государства, соответствующая петиция быстро набрала 25 тысяч голосов, президент дал указание правительству – помочь. Один из производителей представил тестовые образцы. “У нас разработано 28 первых и вторых блюд, 10 первых и 18 вторых. Ни в одном из блюд нет мясной продукции или масла”, — говорит инспектор по качеству производителя сухпайков Екатерина Береговенко.

Пища в вакуумных пакетах может храниться до двух лет без холодильника. Ингредиенты и наборы подобраны по количеству килокалорий, чтобы веганы получили столько же энергии, как и мясоеды. Такие сухпайки могут потреблять не только лишь вегетарианцы. "Есть постящиеся люди, есть люди у которых есть периодические нарушения пищеварения, или непереваривание лактозы, или вегетарианцы, которые по своим соображениям они не едят мясо", — добавляет Екатерина.

Среди преимуществ нового сухпайка – полная готовность к употреблению. По желанию можно подогреть прямо в окопе или блиндаже, не разводя костер. "Подогрев осуществляется с помощью воды и двух пакетиков с активным веществом. Добавляем в пакет холодную воду. Проходит химическая реакция, пакет закрывается”, – показывает начальник продовольственного тыла воинской части нацгвардии.

У главного тестировщика нынешней партии глаза разбегаются от количества предложений для вегетарианцев. Пока без орехов и сухофруктов, в суточный набор вегетарианца кроме основных блюд положили галеты, сухари, чай, кофе, мед, джем, сахар, соль, перец. Суточный вегетарианский сухпай должен быть не дороже обычного. Сейчас разработчики ждут откликов от военных вегетарианцев. Окончательное решение по Минобороны и Правительству.

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