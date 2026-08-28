29 августа: какое трагическое событие вспоминают в Украине и кого чтят (фото, видео)

29 августа — День памяти павших защитников / © Pixabay

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Завтра в Украине — День памяти павших защитников. Практически во всех городах организуют памятные мероприятия и молебны. На Михайловской площади у Стены памяти в Киеве уже идут приготовления.

Там открылась традиционная выставка фотографий, посвящённая выходу из Иловайска. Ведь именно эта трагедия, произошедшая в 2014 году, послужила поводом для учреждения этого дня памяти.

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На выставке представлены фотографии украинских корреспондентов, которые запечатлели бои в этом донбасском городе, окруженном россиянами летом 12 лет назад, а также попытку выхода наших военных по так называемому «зеленому коридору».

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Туда же, к Стене памяти, уже привезли подсолнухи — эти цветы стали печальным символом Иловайской трагедии. Вечером возле портретов расставят лампадки. А уже завтра свои цветы принесут официальные делегации и все неравнодушные украинцы, которые помнят о страшной истории Иловайска или за все 12 лет войны потеряли там своих близких.

Подробнее расскажет корреспондент ТСН Марьяна Бухан.

Коварный расстрел в «зеленом коридоре»

Это место в центре Киева уже давно называют «молитвенным». Стена памяти возле Михайловского Златоверхого собора — именно сюда родные погибших бойцов принесли первые фотографии и подсолнухи ещё в 2015 году.

Летом 2014 года — в самом начале тогда ещё необъявленной российско-украинской войны — украинские военные вместе с добровольческими батальонами пытались зачистить Донбасс от пророссийских боевиков. Но в конце августа они оказались в Иловайске в окружении 16-тысячной российской армии.

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После длительных переговоров Путин согласился выпустить украинских бойцов из окружения по так называемому «зеленому коридору». Тогда большинство украинцев и представить себе не могли, что Кремлю нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. На рассвете 29 августа колонну украинских военных, которая выходила практически без оружия, россияне коварно и цинично расстреляли из «Градов» и тяжелого вооружения.

Иловайский котёл — это примерно четыре сотни погибших, полтысячи раненых и полторы сотни пропавших без вести. Таких огромных потерь, как под Иловайском, на тот момент современная Украина ещё не видела.

Истории несгибаемых: «Балу» и «Цыганок»

Вадим Савун, позывной «Балу», возлагает цветы у портретов сослуживцев, которые навсегда остались в том так называемом «зеленом коридоре». Ему удалось выжить при выходе из Иловайска. И после того ужасного котла он продолжил службу в рядах ВСУ. «Балу», который был на войне с первых дней, уволился только в прошлом году.

«Я видел, что это ни к чему хорошему не приведет, поэтому еще с тех пор у меня к ним, так сказать, серьезное отношение: это агрессор, это оккупант! Физически этих людей нет с нами, как и многих тысяч уже погибших, но я уверен, что они рядом и помогают нам — иначе бы мы просто не выстояли», — убеждён ветеран Вадим Савун.

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Еще один защитник — Владимир Харкомец с позывным «Цыганок».

«Если вспомнить Иловайский котел и Мариуполь — это будет большая разница», — отмечает боец.

Владимир тоже пережил Иловайский котел, где лишился пальца и на полторы недели оказался в российском плену. После освобождения снова вступил в ряды армии. В составе морской пехоты защищал осаждённый Мариуполь. А дальше — снова плен, правда, на этот раз уже на долгие три с половиной года. Освободить его удалось лишь прошлым летом.

Вернувшись сегодня к Стене памяти и к фотографиям сослуживцев, «Цыганка» грустит, понимая, как мало людей сейчас помнят о тех кровавых событиях.

«У меня повязка с надписью „Иловайск“. Ко мне подошла женщина и спросила: „Что это у вас — Иловайск?“. Я начал задавать ей вопросы, а она ответила: „А я и не знала об этом…“. Поэтому у нас очень много людей забыли, что произошло в Иловайске. Это очень грустно и очень больно», — с грустью рассказывает военнослужащий ВСУ Владимир Харкомец.

Символ наклоненного подсолнуха

Но каждый год о дне, который был объявлен днём памяти всех павших защитников Украины, здесь, у Стены памяти, будут напоминать слегка пожухшие подсолнухи.

Именно в таких условиях 12 лет назад на неубранных полях Донбасса из-за циничной агрессии и наглой лжи россиян массово гибли украинские добровольцы.

«Они очень напоминают — такие наклонившиеся, застывшие подсолнухи, и поля-поля этих подсолнухов…» — заключают очевидцы тех событий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВ ВТОРОЕ СУТКИ ПОД УДАРОМ! Россия уничтожила 90% товарно-складских комплексов! | ТСН 20:00 28 августа

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