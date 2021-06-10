3-летнего малыша с херсонского вокзала, которого бросила там "мама", забрали родные

Женщина, которая оставила малыша, оказалась его мачехой

Мальчика, которого бросили на произвол судьбы на херсонском автовокзале, забрали дедушка с бабушкой.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Накануне работники вокзала и пассажиры заметили у перрона трехлетнего мальчика, он одиноко сидел на скамейке. Малыш смог только назвать свое имя и сказал, что хочет к дедушке. Люди вызвали полицию. Маленького найду забрали в больницу. «Всего боится, запуганный. Видно, что он бледненький такой, видно, что неоднократно его били, потому, что есть старые следы синяков, есть новые, где запекшаяся кровь была. Спрашивали: «Ты упал?». Говорит, что нет. На вопрос, кто бил и с кем приехал, отвечает, что мама", - говорят работники вокзала.

А тем временем полиция пересмотрела видео с камер наблюдения. На нем видно, что женщина вышла из рейсового автобуса вместе с мальчиком, а потом оставила его у перрона и ушла. После того, как информация о брошенном мальчике распространили в соцсетях, в полицию обратились люди и сообщили телефоны его дедушки и бабушки.

Те были потрясены новостью, приехали и сразу забрали внука.

Новости Украины: брошенного на автовокзале мальчика забрали дедушка и бабушка

Женщина, которая так поступила с малышом, оказалась его мачехой. Его родная мама умерла, а отец служит в ООС. Мачеха привезла мальчика в Херсон из Одессы. Мужу сказала, что поехала к его родителям. Почему не доехала и не довезла мальчика к бабушке с дедушкой теперь выясняют правоохранители и уже открыли уголовное производство. «По словам отца этого мальчика, он вчера общался со своей сожительницей, они поссорились, она ему сообщила, что она не будет больше ухаживать за его сыном и везет его отдать родителям, бабушке и дедушке. Приехав в Херсон, она его просто оставила. Хотя бабушка и дедушка сами не из Херсона», — говорит пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Татьяна Скуба.

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