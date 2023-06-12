30 грузовиков с обломками вывезли из одесского двора после атаки "Шахеда": жители показали последствия

В Одессе люди начали возвращаться в свои дома, которые оставили из-за вражеского дрона. Местные коммунальщики завершили ликвидацию последствий российской атаки, когда обломки беспилотника рухнули между многоэтажками. Они унесли жизни трех человек – еще три десятка получили ранения. Взрывной волной повредило почти триста квартир в 11 домах, а в эпицентре осталась воронка глубиной более трех метров, говорится в ТСН.

Более трех десятков грузовиков с обломками стен, окон, дверей и деревьев, росших рядом со стадионом и площадкой. Несколько дней над разбитыми домами работали почти все одесские коммунальщики.

Трое погибших – переселенцы. Пара из Бахмута во время комендантского часа была на улице и попала во взрывную волну, а женщина из Херсона смотрела из окна на воздушную дуэль ПВО и иранского дрона. Осколок стекла от взрыва нанес смертельное ранение.

В соседние квартиры уже начали возвращаться жильцы, однако из-за вражеской атаки газа в доме нет, поэтому жильцам раздают все необходимое на первое время. “Во-первых, продукты питания, потому что у них нет сейчас газа и консервы быстрого приготовления, какая-нибудь еда. Для детей привезли гигиену, увидим потребности, что еще нужно людям и организуемся”, — говорят представители “Красного креста”.

Поездка на дачу выходными спасла жизнь Татьяны и Анатолия, потому что на кровати обнаружили обломки разорванного дрона. "Думаю, что и не было бы нас, потому что такие осколки, как пали, здесь все было в стекле, кусок стекла зашел в дверях и пробил насквозь, представляете если бы это попало в человека", — показывает мужчина.

А в квартире их соседей этажом выше из-за взрыва произошел пожар. Жители не пострадали только потому, что сейчас за границей.

Из одесских больниц уже выписали всех пострадавших, большинство из них с порезами от обломков стекла. К месту взрыва люди несут цветы, а жители разрушенных квартир занимаются возмещением расходов.

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