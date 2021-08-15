"30 лет Независимости": Буковина — самая маленькая область с живописными горами, яркими людьми и Маланкой

ТСН побывала в меньшей по площади, но очень живописной области — Черновицкой.

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей в месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецэфир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН путешествует Черновицкой областью.

Живописные горы, колоритные люди и легендарная Маланка, о которой знает весь мир. Такие ассоциации возникают у людей, когда они слышат о Буковине. Край, где бок о бок живут люди 70-ти национальностей. Родина многих знаменитых украинцев: Владимира Ивасюка, Софии Ротару, Ивана Миколайчука. А настоящие чудеса — это природные богатства региона.

О маленькой область с большим сердцем говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

Буковые леса, Карпатские горы, долины, стремительные реки и водопады. Наименьшая по площади, впрочем колоритная и живописная — сказочная Буковина. Именно здесь есть настоящее природное чудо со скал — "Протятые Камни" с таинственными ходами и отверстиями. И фантастические пейзажи с самого высокого в Украине автомобильного перевала Шурдин.

Только здесь можно встретить краснокнижных зубров и полюбоваться каскадом буковинских водопадов. Или Хотинской крепостью.

Место, которое поражает своим величием и захватывает тысячелетней историей. Край, который своим домом называют люди многих национальностей. И где есть уникальное село, в котором до сих пор живут староверы. Где есть даже свой Крещатик — не единственное село в Украине, жители которого пьют, моются и кормят скот минеральной водой с ионами серебра.

"30 лет Независимости" | Буковина: наименьшая область, родина Ивасюка и Яремчука, музыкальная столица

Край, который невозможно не любить. Который манит и увлекает, зовет и не отпускает. Мы поднимемся на одну из самых высоких вершин буковинских Карпат, на высоту более полутора тысяч метров и покажем загадочный "Памир".

На вершине горы Томнатик скрытые 5 огромных белых куполов — остатки станции "Памир". Туда отправляются только настоящие смельчаки. Чем ближе к подножию горы — тем хуже дорога.

Сейчас "Памир" — уже заброшена радиолокационная станция. А вот во времена Холодной войны — это было настоящее чудо среди военных объектов, важнейшее для советской власти. Только представьте, вот в этих куполах следили за воздушным пространством, система охватывала огромную территорию от турецкого побережья до Балтийского моря.

"Каждый самолет Европы, который взлетал, скажем, в Риме, они эту точку ловили и вели его к тому месту, пока он не приземлился. На сегодняшний день все тайны этой военной базы, даже принцип работы, остается в секрете", — говорит советник председателя Выжницкой РГА по вопросам туризма Михаил Григоряк.

На самом деле купола не имели никакого военного значения. Их придумали для того, чтобы защищать секретные антенны от ветра. Сейчас два из пяти куполов разрисованные украинским орнаментом. А сделали это туристы на этнофестивале, который здесь проводят.

Это фантастическое место более 20 лет стояло заброшенным. Казармы полуразрушены, территория заброшена. Но все больше путешественников узнавали об этом месте и приезжали сюда. А на весь мир его прославила певица Джамала — бункер и купола стали локацией для ее победной песни на Евровидении.

Красота, которую не нужно искать за тысячи километров — она здесь, дома. Это — Буковина.

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