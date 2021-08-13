"30 лет Независимости": Чернигов — архитектурные памятники, уникальные вареники и почему сюда переезжают из Киева

"30 лет Независимости": Чернигов — архитектурные памятники, уникальные вареники и почему сюда переезжают из Киева

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

ТСН в Чернигове. Он уже успел стать для нас на несколько дней родным и очень перспективным. Со столицей он конкурировал еще со времен Киевской Руси и иногда побеждал, говорят нам местные историки. Мировая пандемия и изменение рынка труда может предоставить Чернигову новые — уже современной привлекательности, говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

"Чернигов мне знаком с коротких семейных путешествий, но его очень хорошо знает моя коллега Валентина Доброта, которая сегодня будет моим экскурсоводом. Встречу она мне назначила на Валу. Возле 13 пушки. Пошли искать", — говорит ведущая ТСН Маричка Падалко.

Черниговский Вал — старинная укрепленная часть города сейчас прихорашивается ко Дню Независимости. Поэтому и пушек мы не видим на их традиционном месте. Чернигов — один из древнейших городов Украины, младший он только за Киев.

Уникален тем, что его центр расположен на окраине. Поэтому гостям он демонстрирует сразу свое лицо, как и Богдан Хмельницкий! Однако, с гетманом так было не всегда.

"К реконструкции этого сквера он смотрел в другую сторону. Стоял лицом к Москве. А после реконструкции его вернули и он теперь в Москву задом стоит", — говорит корреспондент ТСН Валентина Доброта.

Чернигов — это город старинных легенд, мы пришли в гости к легенде современной олимпийской чемпионки Елены Костевич. Елена за свою карьеру привезла в Чернигов уже четыре олимпийские медали, завоеванные в пулевой стрельбе. Из Токио — бронзу!

"Мне кажется, что с каждой олимпиадой они все тяжелее и тяжелее", — говорит олимпийская чемпионка и призер Елена Костевич.

Таким драгоценным металлом Чернигов может пополниться еще. Мало того, что после каждой олимпийской медали Костевич к этой секции стоит новая очередь желающих повторить ее успех, сама Елена готова и в дальнейшем привозить награды.

После мечтаний о своих олимпийских перспективах, спускаюсь с небес на землю — в Чернигове можно и под землю. Вот — Антониевы пещеры. Это тот самый Антоний из Любеча, который в 50 километрах отсюда основал и Киево-Печерскую Лавру. Монахов здесь когда-то хоронили по афонским обрядом — в обычной грунтовой могиле. А за три года откапывали.

"Когда плоть трела, кости перемивалися в смеси меда, вина и воды. А потом их клали в специальных хранилищах", — говорит заместитель генерального директора Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Елена Ванжула.

А еще в Чернигове мы нашли лучшую фото-зону. Чернигов может посоревноваться с другими регионами за вкусные, а главное, уникальные вареники — их готовят на пару.

Значительно чаще теперь могут позволить себе рестораны и другие приятности Анастасия и Максим. Семья с двумя школьниками этого года переехала из Киева в Чернигов, потому что работа обоих родителей на международные компании позволяет работать дистанционно. И на ту же зарплату комфортнее жить здесь.

"Наши друзья были в шоке, что мы идем из Киева", — говорит жительница Чернигова Анастасия Щербин.

"Почему для некоторых людей это шаг назад, а для меня наоборот это — шаг вперед", — говорит житель Чернигова Максим Щербин.

В правильности своего решения убеждаются ежедневно — город компактный, удобный для семьи, его быстро можно объехать на велосипеде или обойти пешком. И через 15 минут после окончания рабочего дня вместо стоять в пробке можно уже отдыхать на Десне.

Мы на собственном опыте убедились, что здесь хорошо отдыхать, но новая черниговская семья после Киева здесь почувствовала и экономические преимущества.

"Однозначно аренда здесь дешевле. Четырехкомнатная квартира в центре города сдавалась за четыре тысячи гривен", — говорит Анастасия Щербин.

Архитектурные памятники, фонтаны, прогулочные зоны, скверы и отсутствие столичной суеты. Из-за близости к Киеву Чернигов на нехватку туристов не жалуется.

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