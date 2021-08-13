"30 лет Независимости" Черниговская область — древние города и уникальное деревянная резьба

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Черниговщина — это регион всегда ассоциировался с сельским хозяйством и лесами. Картофельный край! А теперь еще и безграничные поля кукурузы и подсолнечника.

Но мы расскажем о малоизвестной для широкой общественности и невероятно красивой особенность этого региона — ее архитектурном наследии, говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

Северская земля. Пропитана древностью, большая часть истории Украины писалась именно здесь — это Черниговщина. Это теперь Батурин — город-музей, а когда-то гетманская столица, которую российская империя уничтожила. Именно здесь зародилась идея украинской государственности. Любеч известен не только судьбоносным княжеским съездом во времена Киевской Руси. Он один из древнейших городов Украины.

В Качановке можно окунуться в атмосферу жизни бывшей элиты. Это место вдохновения и ухаживаний художников и поэтов. Здесь и известная на весь мир Мезинская стоянка. Найденным музыкальным инструментам из костей мамонта — 15000 лет.

В 18 веке Киевщиной руководили из Черниговщины. Центром киевского полка был Козелец. В Новгороде-Северском — самом северном городе страны можно сполна насладиться зачарованной Десной А еще это — край уникальной архитектуры.

"Это типичная улица типичного села на Черниговщине, я ее не выбирала специально. Вы видели такую концентрацию деревянной красоты в одном месте? И ни в одном доме оконный узор не повторяется", — говорит корреспондент ТСН Валентина Доброта.

Сразу заметно, что Саша Пуськов зарабатывает на жизнь другим. Дрелью овладел не так давно.

Они программисты, но взялись за несвойственное для модной профессии. Ребята спасают то, что заброшенное или вообще исчезает А все началось с онлайн музея. Станислав Иващенко с единомышленниками взялся фотографировать окна и двери старых домов, украшенных деревянным кружевом.

"Я не представлял масштабов и насколько это резьба разнообразна: от села к селу и они действительно отличаются", — говорит Станислав Иващенко.

Теперь в их онлайн галереи три сотни фото из полутора десятков населенных пунктов Черниговщины. Но просто собирать фотографии окон ребятам стало мало. С домом конца XIX столетия у Святослава Потеенко только лучшие детские воспоминания.

"Я очень не хотел потерять дух этого дома. Когда взялся за ремонт, пригласил волонтеров", — говорит Святослав Потеенко.

Взамен утраченных — выпилили новые сандрики. Так называется деревянная резьба над окнами. Это последний штрих в отделке этого дома. Цена такого украшения, говорит историк Сергей Черняхов, могла достигать трети стоимости дома.

"Это было стоящее дело. Потому что делалось все вручную. Чем богаче хозяин, то изысканный узор", — говорит историк.

Этот станок неутомимо перерисовывает компьютерный узор на доску. Сергей Бойко — преподаватель черниговской политехники даже не представляет, как когда-то в таких масштабах это делали без технологий. Для архитектурного проекта он выпилил уже сотни таких элементов.

Команда единомышленников за свой счет и за деньги доноров уже восстановили кружево на шести домах. На этом перекрестке сто лет назад стояли два идентичных дома. В одном от былой красоты остались только ставни. Деревянную резьбу уничтожили еще во время первого капитального ремонта. Дом напротив тоже местами потерял кружево. Окрашенные был в разные цвета, имея нескольких хозяев.

Деликатное кружево — это культурный код Черниговщины. И у региона появился шанс вернуть потерянный вид.

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