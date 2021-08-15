"30 лет Независимости": Черновцы — город, где признаются в любви, история о кофейном бунте и известный университет

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.
ТСН побывала в романтическом и мультинациональном городе — в Черновцах. Горожане утверждают, что сюда едут со всей страны, чтобы признаться в любви. Здесь придумали известный каждому украинской салат "Днестр", а фаршированный карп в Черновцах молчит пяти языках, говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".
"В прошлом году столица Буковины не исчезала из новостей, тут обнаружили первого в Украине инфицированного коронавирусом. Некоторые тайны своей студенческой жизни в стенах этого красивого и величественного университета нам рассказал черновчанин, который обычно остается за кадром, но без него невозможно представить ТСН", — говорит ведущая ТСН Соломия Витвицкая.
В Черновцах есть традиция, которой уже более 17 лет — это подниматься на Ратушу и трубить. Трубач Николай Блищук рассказывает, что он это делает в жару и во вьюгу.
Центральная улица Черновцов — это единственная пешеходная зона. Также здесь много магазинов. А еще Черновцы — это родина салата "Днестр".
Черновцы — мультинациональной город и даже по меню ресторанов видно, что здесь есть украинская, румынская, еврейская кухни.
А еще черновчане всегда любили кофе. Во времена Австрии запретили собираться пить кофе, потому что люди за этим занятием критиковали власть. Тогда черновчане восстали: был кофейный бунт и кофе вернули.
"Поскольку мы сейчас идем по улице Панской, я познакомлю с еще одной барской традиции. Когда-то здесь улицы подметали розами, мыли мылом", — говорит корреспондент ТСН Виктория Танасийчук.
Вообще-то, дворник — очень престижная профессия, он должен был знать несколько языков, их очень уважали.
Дальше — Аллея звезд. Здесь Иво Бобул, Ротару, Ивасюк, Миколайчук — все, кто прославил Черновцы. Именно здесь звучала впервые "Червона Рута", на Театральной площади.
Еще одна визитная карточка — муздрамтеатр, который спроектировали венские архитекторы, и точная его копия есть в Германии. Чтобы украсить его залу, потратили 5 килограммов золота.
Главная визитка Черновцов — университет, и тут к нам присоединяется Василий Костюк, который создает главные новости страны.
"Когда видишь каждый день, то перестаешь ценить, а начинаешь ценить, когда выезжаешь. Здесь есть такая очень смешная история о стекле судьбы: если здесь зажечь зажигалку, девушка, которая посмотрела, выйдет замуж, женщина помолодеет настолько, сколько видит огней, а мужчины просто бросают пить", — говорит Василий Костюк.
А еще в местной университетской церкви преподаватели и студенты могут венчаться бесплатно, но только один раз. Экскурсовод Николай открыл еще одну традицию для незамужних, и предсказал Соломие Витвицкой судьбу.
"В следующем году на Петра и Павла ждем приглашения на венчание", — говорит экскурсовод.
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