"30 лет Независимости": Днепр — самая большая в Европе набережная и город, где чествуют ветеранов АТО

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

ТСН в Днепре. Здесь много аутентичных военных экспонатов из украинского-российской войны. А еще и исторические кадры с нашими военными. Многих из которых уже нет в живых. К созданию этой видео-коллекции присоединились и военные журналисты ТСН и передали исторические кадры в музей. Каким ведущая ТСН Маричка Падалко успела увидеть Днепр за один день, говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

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"Днепр — это единственный город в моем туре ТСН, где я никогда не была, но всегда хотела посетить. Моим гидом здесь будет наш днепровский корреспондент Антон Мачула", — говорит Маричка Падалко.

Днепр можно рассмотреть из Днепра. Река здесь настолько безгранична и величественная, что когда попадаешь на ее середину, ощущение, что ты идешь под парусом минимум в открытом море. То, что мы все же в городе, прежде всего напоминают мосты.

"Впереди у нас Мерефо-Херсонский мост. Железнодорожный. Он считается первым в мире мостом, который изготовлен из монолитного железобетона", — говорит Антон Мачула.

Этим железнодорожным мостом въезжают в Днепр все, кто прибывает с южного направления. Мы же воспользуемся его прямой функцией. Наш инструктор Андрей рассказывает, что есть такая традиция у мореплавателей, когда проходишь под мостом, загадывать под ним желания.

"30 лет Независимости" | Днепр - музей АТО, самая длинная в Европе набережная и мост желаний

А это — Монастырский остров. Легенда гласит, что здесь есть порталы в параллельные миры. По еще одному поверью — в свое время здесь останавливались Княгиня Ольга и Андрей Первозванный. Он как раз направлялся из Херсонеса в Киев. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха горожан, но одну из его главных достоинств можем рассмотреть получше с воды — это водопад. На первый взгляд, его почти не отличить от настоящего горного. На самом деле он искусственный — воду для него помпы качают из Днепра.

Масштаб для Днепра — это его второе имя. Здесь самая длинная в Европе набережная — суммарно более 30 километров. А центр города с современными небоскребами и местными "башнями-близнецами" очень напоминает центр американского мегаполиса. Так и говорят: "Чикаго". Конкурирует с домами в высоте только флагшток с украинским флагом. На момент своего создания 2018 году с высотой в 72 метра он был самым высоким в Украине.

Уважать свою страну и своих героев в Днепре умеют. Так выглядит музей АТО под открытым небом, откуда ТСН вела сегодняшний эфир. Тут есть специальная пешеходная дорога, чтобы инсталляции чаще попадались на глаза горожанам.

Место памяти в Днепре тоже очень интегрировали в городской ландшафт. Это — Аллея памяти с фотографиями погибших героев. Местный герой Небесной Сотни Сергей Нигоян на особом месте. А рядом — десятки глаз погибших героев на войне. И это только выходцы из Днепропетровской области. Собственно их расположили здесь не только, чтобы мы видели их, а чтобы они всех нас, потому благодаря их жертвенности жизнь здесь продолжается.

Наряду с крупными и символами Днепра, как, например эта Куля желаний, на смотровой площадке на набережной, в городе появились и маленькие. Их сейчас восемь. В поисках этих бронзовых скульптур здесь можно устроить квест: Днепровская ракета, фанат Днепра, трамвай, зачетная книжка, марафонец, дирижер, старый мост. Все эти местные символы вылили в бронзе и разбросали по городу.

Это гастрономический символ города — печенье "Днепр".

"И еще бы одной скульптурой в этой серии я бы когда-то хотела увидеть "донора Днепра". Мое самое сильное впечатление от города из новостей в начале войны — это толпы людей, сдающих здесь для раненых кровь. Многим бойцам они спасли жизнь, а всем нам — веру. В себя, и в свою страну", — говорит Маричка Падалко.

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