30 лет Независимости: Днепропетровщина — давние курганы, ракеты для Маска и уникальный подводный музей

В ТСН продолжается спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику "1 + 1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала на Днепропетровщине.

На Днепропетровщине находится семь тысяч древних курганов. Здешние недра скрывают половину полезных ископаемых страны. Именно здесь разрабатывают ракеты и помогают Маску, здесь появилась уникальная Петриковская роспись, внесенная в список наследия ЮНЕСКО, а еще здесь существует уникальный подводный музей на дне заброшенного карьера.

Об этом говорится 20 августа в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

Космическая столица, житница, кузница политических кадров — область безграничных ресурсов и больших денег — Днепропетровщина. До сих пор не декоммунизированная — она еще ждет изменений в Конституцию. Строгая и загадочная — этой области есть чем удивить и на поверхности, и глубоко под землей.

Семь тысяч курганов еще по сей день хранят тайны. Вот этот веками прятал кромлех — украинский Стоунхендж. Его сейчас исследуют археологи и такого в Украине еще не видели.

Подземные сокровища — превратили область еще в 19 веке на Новую Америку. Здесь до сих пор половина всех полезных ископаемых страны!

Из-под земли и выше неба. Именно здесь разрабатывают космические ракеты-носители и выполняют заказы для Илона Маска.

А еще здесь наиболее живописный поселок страны — Петриковка. Здешняя уникальная роспись внесена в нематериальное культурное наследие человечества ЮНЕСКО.

А еще на Днепропетровщине есть особый музей, который расположен на дне — под водой затопленного Новониколаевского карьера недалеко от Днепра. Крутые склоны остались после добычи гранита.

На вход в этот музей билетов не надо. Зато решительность и особый дрескод в виде утепленного гидрокостюма — обязательно нужны.

"Карьер заполняется от источников, в свое время выбились наружу, а источники из-под земли бьют с температурой плюс 4 градуса, поэтому здесь холодно, как в морозилке", — объясняет дайвер и гид Егор Коновалов.

На заброшенный затопленный карьер дайверы наткнулись случайно — более десяти лет назад. Когда погрузились впервые, сразу поняли: здесь должен быть особый музей. Экспонаты к нему опускали на разную глубину. Среди них — автомобиль "Жигули", сейф с печатной машинкой, призрачный гонщик на мотоцикле и мотоцикл с коляской.

"Максимальная глубина — 47 метров. В нем много объектов, расположенных на разных уровнях, на специальных полках. Когда карьер работал, по ним ходили машины ", — рассказывает дайвер Андрей Воробьев.

"30 лет Независимости" | Днепропетровская область - Петриковская роспись, ракеты для Маска и курганы

Чтобы не вредить окружающей среде, со всего подводного транспорта сняли двигатели, убрали смазку и топливо. Даже новогодние украшения, которые устанавливают на дне ежегодно в декабре, обязательно убирают. Как и бутылки из-под шампанского, бокалы с которым поднимают во время вечеринки на дне.

Ближе к поверхности — вода еще теплая, и на глубине постепенно холодает и вдруг становится такой ледяной, что захватывает дух. Затаить дыхание заставляет еще и необычная картина, которая открывается глазу. Это как арт-объект, созданный подводными жителями.

"Здесь огромное дерево и огромный шатер, сваренный из швеллера. Это наша мистическая летающая тарелка, некогда созданный человеком объект, но сейчас, обросший живыми ракушками, напоминает персонаж из потустороннего мира ", — комментирует подводную картинку дайвер.

Большинство людей, которые отдыхают на пляже карьера, даже не догадываются о существовании в его глубинах таких чудес, ради которых в Новониколаевку приезжают дайверы со всей страны.

Инструктор по дайвингу Андрей Воробьев говорит, что в этом музее можно побывать много раз и никогда не надоест. Кстати, здесь уже готовят новые экспонаты. А следующая большая вечеринка планируется осенью — после того, как будет убран мусор, который за лето набросали в карьер сверху отдыхающие.

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