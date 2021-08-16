"30 лет Независимости": Донецкая область — самый залитый кровью регион, где людей спасают любовь и работа

"30 лет Независимости": Донецкая область — самый залитый кровью регион, где людей спасают любовь и работа

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей в месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецэфир с ярким перформенсом.

ТСН в Донецкой области — область Украины, борьба за которую продолжается уже восьмой год. Ее городки и села стали синонимами мужества и несокрушимости. Бои за аэропорт, Дебальцево, Широкино, Степановку, Саур-могилу, Авдеевку, Пески и собственно сам Донецк. Тысячи военных отдали жизнь, чтобы мы могли говорить сегодня "Донетчина — это Украина".

О невероятном Донбассе — 16 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

Это регион, где флаг Украины имеет особый смысл, где море — гораздо теплее, чем где-либо в Украине, а под землей тоже можно найти море — которое дарит драгоценности.

Из славянской глины здесь слепят то, о чем не мечталось. И где еще вы увидите столько цветов, как здесь. Это область, где на месте выстрелов обязательно будут цветы.

Чтобы понять как это — жить в Донецкой области, журналисты посетили людей, которые тоже выращивают цветы — на расстоянии менее километра от позиций боевиков.

К Любови так просто не зайдешь — у нее примерно полтора десятка котов. Все — брошенные из-за войны и нашли приют в ее дворе.

Но ее семья остается в прямом смысле — на передовой.

Поселок Верхнеторецкое. Первые годы войны разделили его пополам. Здесь был нелегальный переход на оккупированную территорию, откуда ездили люди. Даже ходил автобус — ездили сюда за дешевыми украинскими продуктами. Условная линия разграничения — взорванный мост с ржавой машиной.

Затем село полностью вернулось под контроль Украины. В магазинах перестали продавать за российские рубли. С оккупированных территорий сюда теперь можно добираться сутки или немного больше.

С Любой и ее мужем Сергеем журналисты познакомились год назад — в их двор упали мины — тогда ранило корову, задело кроликов, побило окна и повредило теплицу — источник дохода их семьи.

Ранее их бизнес был успешным — выращиваешь цветы, отвозишь в Донецк или в Горловку, продаешь и есть деньги. Теперь дороги туда закрыты, с рынками сбыта — сложнее. Но Сергей продолжает работать. И растения, о которых он заботится, до сих пор умудряются его удивлять.

Вместе с Любой рассказывают экономический парадокс — в их селе очень просто открыть собственное дело. Доноры дают деньги — работай и будешь иметь.

Конечно, кому-то показалось бы логичным уехать в более безопасное место, но Сергей объясняет — врос корнями.

"30 лет Независимости" | Донецкая область - регион, за который уже 8 год идет борьба

"Когда я родился, пришел дед мой и посадил эту грушу. Говорит: "Будет груша расти и будет внук расти. Внуку 62, столько же и груше", — рассказывает он.

Теперь уже его внук — Богдан — помогает деду заниматься огородом. Только вот нельзя оставлять на огороде одного — вдруг опять начнут стрелять.

Ранее к дедушке с бабушкой из Донецка постоянно наведывалась внука. Верочка. Но уже 3,5 года не видели ребенка. Узнать, что бояться в Украине ей нечего, двенадцатилетняя Верочка не имеет возможности.

Сергей и Любовь уже почти не верят, что внучка вернется в Украину. Хотя и ее будущего на той стороне не видят.

От грусти здесь их спасает работа. И любовь. Они вместе сорок лет, а во время войны, говорят, любовь стала только сильнее.

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