"30 лет Независимости" Харьков — небоскреб Госпром, огромная площадь Свободы и беседка-фонтан

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Харьков. Город-миллионник, город студентов, научных достижений и крупный промышленный центр. Город, который до 1934 года был столицей советской Украины. Город масштабный, где сохранилось немало, а много и многих уничтожили. В том числе и целую прослойку украинской интеллигенции, так называемое Украинское возрождение. Художники, населявшие дом "Слово", тоже стали жертвами большого террора. Здесь происходило разное. Даже история украинского телевидения начиналась из Харькова. Первый телевизионный сигнал отправили из здания знаменитого Госпрома, говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

Корреспондент ТСН в Харькове Юлия Семененко называет этот гигантский 16-метровый термометр — градусником.

"Это любимое место харьковчан, здесь встречаются при любой погоде", — говорит Юлия Семененко.

Градусник повесили на солнечной стороне, чтобы именно отсюда его могли разглядеть высокие партийные гости, которые сюда приезжали. 45 лет назад тогдашний глава Харькова занял идею в Москве, но воплотили ее с инженерной хитростью — специальный датчик, который фиксирует температуру разместили во дворе — в тени на соседней улице. Хотя термометр и намерил нам только 31 градус, желание остыть ведет нас к воде — в парк Стрелка. Здесь можно прогуляться по мосту влюбленных и поплавать.

Главной харьковской рекой обычно называют Лопань. Но это не совсем не так! Даже не все харьковчане знают, что оказывается есть река Харьков, а не только Лопань. И это как раз то место, где и реки сливаются: вот там Харьков, а это — Лопань.

"30 лет Независимости" | Харьков: столица советской Украины, первый небоскреб и площадь Свободы

Госпром! Первый советский небоскреб в стиле конструктивизма. Гигантское здание из бетона должно символизировать величие достижений советской промышленности. Практически голыми руками его начали возводить в 1925 году. И менее чем за 3 года титанического труда 5000 строителей в три смены, Госпром открыли! Здесь есть 4500 окон, 3 корпуса с переходами и 9 подъездов, в которых 12 лифтов. Им по 90 лет, но большинство до сих пор работает. В лифт можно заходить только в сопровождении профессиональной лифтерши. Госпром это — вот то, как ты приезжаешь в Париж и не представляешь его без Эйфелевой башни, Лондон без Биг-Бена, и так же Харькова нельзя представить без Госпрома. Это такая визитка: не видел Госпрома — не был в Харькове.

Огромная площадь Свободы, старше киевских Университет имени Каразина, где работали аж три нобелевские лауреаты! Здесь строили с размахом и отдыхают так же: множество развлечений и аттракционов. Здесь есть самое большое в Украине колесо, высотой 55 метров. Но даже и с такого высокого колеса не понять всего масштаба города.

Вот это — Зеркальная Струя! Эта беседка-фонтан полностью повторяет такое же сооружение в Кисловодске. За городскими легендами — это подарок любимой тогдашнего руководителя обкома партии, которой очень понравился оригинал "на водах". Так или иначе, а белоснежная ротонда — теперь обязательное место для фотосессий и современный символ города.

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