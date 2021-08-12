"30 лет Независимости" Харьковская область — меловые горы, украинская Сахара и "сельский Лувр"

В ТСН продолжается спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику "1 + 1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала на Харьковщине.

Харьковщина удивляет сочетанием современного монументализма с архитектурными шедеврами, которым сотни лет. В регионе множество старинных усадеб и дворцов, куда за впечатлениями едут сотни туристов. А также есть своя, пусть и небольшая, пустыня.

Об этом 12 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Уникальные меловые горы, певчие сады, старинные усадьбы и своя Сахара. Все это — о Харьковщине.

Отсюда можно дотянуться до звезд и полюбоваться молниями на Сатурне. На Харьковщине есть самый большой в мире радиотелескоп, площадь которого — 20 футбольных полей.

Здесь можно путешествовать во времени и побывать на балах 18 века в роскошном дворце немецкого барона.

А еще попробовать на ощупь украинский Сахару. Подальше от дорог, в селе Кицовка спряталась настоящая пустыня.

Здесь также есть фруктовый сад в виде амфитеатра, который имеет такую акустику, что даже самый тихий гул слышен за полсотни метров.

На Харьковщине можно увидеть предков современных кальмаров и растения, которые пережили ледниковый период. В меловых горах миллионы лет назад было дно древнего океана.

А еще в небольшом селе Пархомовка можно осмотреть уникальную экспозицию в музее, который называют "сельским Лувром". Здесь представлены работы Пикассо, Рембрандта, Рериха, Писсаро, голландских художников, 17 век, а также Шевченко, Айвазовского и Малевича.

Рисунки, большие полотна, фарфоровые статуэтки, расписная посуда и даже керамические кувшины работы Пабло Пикассо. "Когда ему [Пикассо] было 70, он начал заниматься еще и керамикой. Если в картинах этот художник повторялся множество раз, то в керамике — ни разу ", — рассказывают на экскурсии.

Картины художников, за которые на мировых аукционах правят десятки и сотни миллионов долларов, здесь можно увидеть, заплатив за входной билет всего двадцать гривен.

В целом коллекция музея насчитывает 7000 экспонатов. Собирать ее в середине прошлого века начал местный учитель истории Афанасий Лунев. Вместе с воспитанниками он писал письма художникам и коллекционерам с просьбой передать в экспозицию даром какой-либо экспонат.

Эти письма теперь сохраняет внук легендарного учителя — Владимир Лунев. Пожелтевшие листы, покрытые мелкими буквами, он осторожно достает из конвертов, показывая, как одну из реликвий. "Никто не задумывался о стоимости этих работ. Это было хобби и общение между людьми, которое затем вылилось в такую известную коллекцию ", — рассказывает он.

На десятки раков музей был в сельской школе, а его "работниками" были сами ученики, которые вели учет, обновляли экспозиции, устраивали выставки, проводили экскурсии и вместе с учителем реставрировали экспонаты.

В конце концов, в Пархомовке произведения искусства можно встретить даже просто на улице. В одном из здешних домов в течение 5 лет жила семья всемирно известного впоследствии художника Казимира Малевича. Тогда он еще был ребенком, но уже пытался рисовать — копировал росписи на сельских печах.

"[Малевич] пытался воспроизвести эти узоры у себя дома, но у него ничего не получалось, за что его ругали. Измазал там хозяйственные постройки, заборы — все, где он пытался перенести эти узоры", — рассказывает директор Пархомовского художественного музея Елена Семенченко.

Теперь этот дом, который мог бы стать историческим памятником, усеянный спутниковыми антеннами, но из стен — шелушится краска.

Между тем коллекция "сельского Лувра" разрастается. Гости и друзья музея приезжают сюда не с пустыми руками и даже после смерти Афанасия Лунева, который умер 17 лет назад, привозят новые экспонаты. Свою уникальную коллекцию он завещал государству с условием, что музей останется здесь, в Пархомовке.

"30 лет Независимости" | Харьковская область: хижина Малевича, украинская Сахара и старинные усадьбы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку