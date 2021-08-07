"30 лет Независимости": Херсонщина — Новотатаровка, переселенцы и настоящий крымский плов

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

На Херсонщине, на границе материковой Украины, вдали уже виднеется Крым. Крым — украинский, но захваченный врагом. Но маленький Крым удалось найти и здесь.

О поселке, где празднуют и украинские, и крымскотатарские праздники, всегда помогают переселенцам с полуострова и готовят настоящий крымский плов — 7 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

Сейчас почти половину населения Новоалексеевки Херсонской составляют крымские татары, именно поэтому в народе Новоалексеевку часто называют Новотатаровка.

До границы с оккупированным полуостровом отсюда лишь 30 километров. В Новоалексеевке крымчане и украинцы мирно живут бок о бок почти с середины прошлого века. Совсем неподалеку православного храма — высится мечеть.

Усеин — здешний имам. Говорит, после 2014-го — Новоалексеевка видела уже десятки тысяч крымчан-переселенцев. Которые оставили полуостров, спасаясь от российских репрессий.

Железнодорожная станция Новоалексеевка. Если не был здесь с 2014-го — узнать ее тяжело. Тут ежедневно курсировали поезда в направлении Джанкоя. Когда железнодорожное сообщение с аннексированным полуостровом прекратили, Новоалексеевка фактически стала конечной остановкой. В сторону пропускного пункта Чонгар ходит только одна электричка.

Шифкет Зиатдинов — один из старейшин здешней крымскотатарской общины. С гордостью показывает школу Новоалексеевки. Где впервые в Украине ввели предмет — крымско-татарский язык и литература. Говорит, в его детстве, когда перебрался сюда с депортированными из Крыма родителями, — о таком мог только мечтать.

Перед поселковым советом — три флага, кроме украинского и флага Новоалексеевки — с этого года развевается и крымско-татарский. Именно здесь можно встретить пожалуй самого известного жителя Новоалексеевки. Эдем Бекиров — пробыл в русском плену почти 9 месяцев. Говорит, ежедневно в тюрьме — представлял как возвращается в уютный сад у дома.

В конце 2018-го Бекиров ехал в Симферополь к теще. По дороге известного уже тогда крымскотатарского активиста задержали оккупанты. По сфабрикованному делу приговорили к 7-ми годам тюрьмы. Вернулся в Украину он в августе 19-го в результате обмена пленными. Но в Крым уже попасть не может. Иначе снова отправят за решетку.

Бекиров уже перевез в Новоалексеевку всю семью. И считает все происходящее — очередным испытанием, которое нужно пройти его народу. На его костыле уже много лет перевязана лента с надписью "Крым — это Украина".

"30 лет Независимости" | Херсонская область: крымскотатарская община, настоящий плов и Приазовская степь

Иногда Бекиров принимает у себя и других политзаключенных, побывавших в лапах российских силовиков.

И именно здесь, в Новоалексеевке, где два народа легко находят общий язык, — можно увидеть, каким он будет в будущем. Гостеприимным, вкусным, украинским.

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Автор: Святослав Гринчук.

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