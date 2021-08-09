"30 лет Независимости": Херсонская область — розовые озера и уникальная морская соль

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Херсонщина — самая южная область материковой Украины. Здесь за сутки можно сделать фото в пустыне, на розовых озерах, в горах, искупаться в двух морях, увидеть, как в один из них впадает Днепр, и посмотреть на диких животных в первозданном степи. А еще это — именно тот край, куда пролегал Млечный путь. Им проехала и Елена Ванина, говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости"..

Два моря, солнце, безграничные поля и самые вкусные в мире арбузы. Это — Херсонщина и здесь есть всего много.

Свое чудо света — заповедник Аскания-Нова. Это — степь и дикие животные.

Своя пустыня. Крупнейший в Европе песчаный массив. Более 175 000 гектаров чистого, мягкого, золотистого песка.

Свои Мальдивы. Так туристы назвали остров Джарылгач. Наибольший необитаемый остров в Черном море с чистой, прозрачной водой вокруг.

Свои Арабатские Эмираты. Не арабские, а именно Арабатские. Арабатская стрелка — самая песчаная коса в мире, длиной 115 километров.

Свое мертвое море — Сиваш. Здесь очень соленая вода Можно плавать и не тонуть. Лечебные грязи и розовые озера. Это просто космос.

Свои джунгли — Днепровские плавни. Река здесь распадается на заливы и озера. 300 километров невероятных пейзажей с уникальными растениями.

И свой Гранд Каньон — глиняные скалы на берегу Днепро-Бугского лимана.

"30 лет Независимости" | Херсонская область: два моря, Аскания-Нова и вкусные арбузы

"Все эти локации очень популярны среди туристов. Но на этот раз мы расскажем о нашей уникальной морской соли, покажем, как она растет и как ее добывают", — говорит корреспондент ТСН Елена Ванина.



Херсонщина — тот край, где издавна добывали морскую соль. Сюда пролегал млечный путь, а впоследствии были казацкие солепромыслы. Сейчас здесь есть два государственных предприятия, где добывают полезную, богатую минералами морскую соль. Cолезавод вблизи села Геройское Голопристанского района. Там соль выращивают из воды Черного моря. А в 300 километрах от него — Генический солепром, там соль растет в водах Сиваша. Мы расскажем о каждом из них.

Так выглядит с высоты птичьего полета солезавод в селе Геройское — единственный в Украине, где добывают морскую соль.

Вот это — прошлогодний урожай соли. А это — ставки с черноморской водой, должны превратиться в розовой рассол, а потом и на соль. Но для этого нужны сильные жара и ветер. Вместе с единственным в Украине солеваром осматриваем территорию с вершины соляной сугробы. Под нами — тысяча двести тонн сухой соли. Отсюда видно каскад озер, через которые в соляные пруды попадает морская вода.

"За сезон 5-6 раз мы запускаем. Каждый раз, как мы запускаем, вода испаряется, соль садится где-то на 5 сантиметров", — говорит солевар Валерий Вакуленко.

Территория геройского опытно-промышленного предприятия — 400 гектаров. Сейчас здесь добывают по 7000 тонн морской соли в год. Но прежде добывали в разы больше Сейчас ее продают за 1600 гривен за тонну. И покупают преимущественно косметические компании. I коммунальные службы. Именно этой солью зимой посыпают дороги. Неочищенную морскую соль продают для служб автодорог еще дешевле — по гривне за килограмм.

По стандартам и составу соль может быть и пищевой, но чтобы ее очищать, измельчать и фасовать — здесь нет оборудования.

"Эта уникальная розовая соль должна идти на стол, на здоровый стол к украинцам", — говорит и.о. директора "Геройское опытно-промышленное предприятие" Дмитрий Бухтияров.

Сейчас государство ищет инвестора, который сможет вложить миллионы гривен в новое оборудование и получить необходимые сертификаты, чтобы героическая соль попадала не в дороги, а на наши столы.

Еще один государственный солезавод в Украине находится в 300 километрах. И он не работает уже 20 лет.

Когда-то здесь в начале Арабатской стрелки было мощное предприятие. А полезную морскую соль продавали даже за границу. Здесь работали едва ли не все жители поселка Приозерное.

Сейчас местные жители соль и лечебные грязи добывают самостоятельно и продают туристам. Максим о лечебных свойствах даров Сиваша знает все. И рекомендует свой товар для ванн, ингаляций, и к употребление в пищу.

"Это — йод, бром, бета-каротин, калий, кальций, натрий, хлор, железо, цинк и серебро", — говорит житель с. Приозерное Максим Черников.

Соляные озера, за которыми уже никто не ухаживает, превратились в фотозоны. О том, что когда-то здесь был солезавод, напоминают деревянные мостики и колонки в соленой воде.

Озера меняют цвет в зависимости от погоды, освещения, солености и глубины. Розовый цвет воде придают водоросли, производящие каротиноиды. В этом году из-за дождевого июня они набрались лишней влаги до сих пор не высохли.

Как застать озеро розовым и какой выбрать ракурс для фото — есть несколько советов:

приезжать сюда в середине лета, но после жары — вода должна испариться;

приезжать с утра до 10:00 — благодаря солнцу в это время озеро будет максимально розового цвета.

"И третье — не приезжать только туда, куда идет асфальт. Немного уезжать дальше — справа, слева, по берегам озера", — говорит основатель туристического клуба Алексей Войцеховський.

Если вы не успели увидеть розовые озера — не огорчайтесь. Приезжайте в конце лета — тогда розовые озера высыхают и превращаются в соль. И вас будут ждать белые пейзажи, а морскую соль можно будет набрать просто руками.

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