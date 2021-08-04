"30 лет Независимости": Хмельницкая область — Подольские Товтры и уникальный парк хищников с обзорным мостом

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Хмельницкий считается столицей Подольского края, иногда этот город еще называют Проскуров, потому Хмельницким он стало лишь 67 лет назад. На Проскуровской улице в Хмельницком эфир ТСН вживую смотрели горожане, а главное — дети. А они — преданные зрители ТСН и даже политического ток-шоу "Право на власть".

Этот регион отличается от Серебряного края и Львовщины, где ТСН уже побывала. Здесь особый колорит. Разгадывать его взялась Светлана Паук, об этом 4 августа говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

"Здесь часто можно услышать фразу — это просто вау! Это Хмельницкая область! Именно так вы будете реагировать на местные удивительные пейзажи и уникальные рельефы", — говорит Светлана Паук.

Здесь вы увидите Подольские Товтры — крупнейший в Европе Национальный природный парк, таинственные места Бакоты — украинской Атлантиды, минеральные источники Сатанова — их шесть, различных по составу и уникальных по своим лечебным свойствам



Просто вау — вы будете кричать и когда будете прыгать с альпинистской веревкой с самого высокого в Украине Каменец-Подольского моста — "Быстрая лань". Его высота 70 метров. А еще, когда посетите Каменецкую или Меджибожскую крепости — древнейшие фортификационные сооружения Украины.

Ну и только в Хмельницкой области можно понять, как и чем живет дикий лес. Ведь именно здесь расположен парк хищников.

"30 лет Независимости" | Хмельницкая область: Подольские Товтры и смотровой мост в парке хищников

"Это — единственный смотровой лесной мост в Украине. Вы с пятиметровой высоты будете рассматривать почти вблизи жизни лесных семей и оторветесь от своей реальности. Поэтому, айда за мной!", — говорит корреспондент ТСН Светлана Паук.



Вы такого еще не видели! Тридцать два гектара дикой природы — нетронутый буково-грабовый лес Национального парка "Подольские Товтры". Он разделен на восемь сегментов — в каждом из них живут стаи хищников. С высоты птичьего полета тайны этого леса кажутся еще более загадочными. Потому что сквозь чащу просматривается только мост — километровый, деревянный, в форме подковы. Он проложен так, что проходит почти по всей территории парка. И именно прогулка этим мостом позволит вблизи увидеть их. Почти двадцать медведей едят, пьют, играют, спят, гуляют на глазах посетителей парка. Большинство бурые, но есть и гималайские.

С этого моста люди наблюдают за повадками крупных хищных млекопитающих, не мешая им и не волнуясь за свою безопасность.

С обеих сторон моста — бассейны, где медведи купаются и пьют воду. Посетителей просят не шуметь и вести себя, как невидимые, тогда и больше зверей можно разглядеть.

"В одном этом сегменте, что мы идем, живут медведи и косули, в том отряде, с моей стороны — только два медведя. Отряды между собой разделены, так что, например зверь с 8 отряда не может перейти к зверю с 7 отряда", — говорит руководитель экскурсионного подразделения в парке хищников "Арден" Петр Кравцов.

Никогда не пересекаются две стаи местных волков. Каждой из них руководят самки — десятилетняя Багира и трехлетняя Чика. Стаи созданы искусственно — остальные члены однолетние волки.

"Их мы недавно привезли из очень плохих условий, их содержали в сарае, где раньше держали поросят", — говорит директор по развитию парка хищников "Арден" Владимир Бучко.

Владимир Бучко адаптирует животных в дикой среде.

Теперь настала пора открыть вам тайну — это не просто парк, а реабилитационный центр. Все хищники здесь со сложной судьбой. Их сюда привозят полицейские, зоозащитники, экологи, перед тем буквально вырвав животных из цепких "лап" людей, которые на них зарабатывали деньги.

Мы вам покажем то, что во время обычной экскурсии вы не увидите — это карантинные вольеры и изоляторы. Именно сюда сначала привозят слабых, едва живых хищников. Здесь их лечат, оперируют, прививают и даже паспортитують. Вот искупан орлан — первая хищная птица в этом парке. Его привезли в день съемки — отобрали у фотографа с Яремче, за фото с этим орланом он хотел 400 гривен. А этих трех медведей полиция отобрала тоже на Франковщине, они сторожили плантации конопли на пяти гектарах. Рядом в еще одном карантинном вольере два волка и на руках нам выносят лисенка.

"Этого лиса Никиту нам привезли на реабилитацию, потому что его родители погибли и он бы в дикой природе сам и не выжил бы. Мы его подкормим, а потом выпустим в наши вольеры", — говорит зверовод Виталий Кушлак.

Всех этих животных вы уже сможете увидеть в комфортных условиях дикой природы этого центра. Чтобы звери чувствовали себя как в лесу, за ими ухаживают и кормят их мясом и рыбой.

Для посетителей этот парк открылся только в конце этой весны. Путешествие мостом стоит 100 гривен для взрослых и 50 для детей, для дошкольников вход бесплатный. Животных кормить запрещено. Во время километрового путешествия можно увидеть большинство здешних хищников. Но лучше приезжать утром, тогда животные выходят из своих укрытий и очень активны. А еще приятный бонус — можно услышать звук дикой природы.

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